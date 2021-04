Bergen åpner opp med økende smitte. Oslo forblir stengt med synkende: – Et paradoks

På fredag tok store deler av landet første steget i retning gjenåpning. Og for innbyggerne kunne kanskje ikke timingen vært bedre.

På Bryggen i Bergen sto folk i kø i håp om å sikre seg en plass i solen for å nyte mat og noe godt i glasset på en uteservering.

I Oslo fikk ikke innbyggerne gjenåpning, men heldigvis like fint vær. Folk flokket til parker og badeplasser.

For politiet i begge byene har imidlertid det fine været bydd på utfordringer. Både Oslo og Vest politidistrikt meldte om en svært travel helg med festbråk, ordensforstyrrelser og brudd på smittevernreglene.

– Det kunne virke som at flere feiret at korona er over, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til TV 2.

Samtidig som våret har meldt sin ankomst, har Oslo og Bergen til felles at de står i en utfordrende smittesituasjon. Det er likevel én ting som skiller.

FULLT: Det var fullt på uteserveringen på Bryggen i Bergen fredag. Da ble skjenkestoppen opphevet. Foto: Martine Onstad / TV 2

– Vanskelig

Søndag morgen åpnet TV 2 opp for at leserne kunne spørre assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad spørsmål om smittesituasjonen.

Da undret en av seerne på hvorfor Bergen kunne åpne for utepils og servering på fredag med økende smitte, mens Oslo fortsatt må holde stengt når smittetallene går ned.

Nakstad forstår at folk lurer.

– Det er et lite paradoks at smittesituasjonen i antall smittede per innbygger faktisk ikke er så ulikt i Oslo og Bergen nå. Bergen har også hatt en liten økning i smitte, sier Nakstad.

Samtidig sier han at det har mye å si om man klarer å identifisere hvor smitten er i samfunnet.

– Dette viser hvor vanskelig dette er. Man må kartlegge godt og følge nøye med på hvor smitten er. Har man kontroll på det kan man tillate uteservering i Bergen hvis man er sikker på at det ikke er der smitten skjer, sier den assisterende helsedirektøren.

Vurderer tiltaksliste

Etter Bergen gjenåpnet fredag, kalte byrådsledelsen inn til en pressekonferanse.

De er bekymret for høy grunnsmitte over tid og at smitten er størst blant unge. De ønsket derfor å bruke helgen å vurdere en målrettet tiltaksliste de kan sette inn mot denne gruppen, men skjenkestopp var ikke blant dem.

I Oslo har det ikke vært aktuelt å heve skjenkestoppen siden kranene ble skrudd igjen i november. Det har blitt begrunnet med at der folk møtes, er det smitten skjer.

Det er først nå byrådsledelsen har turt å snakke om en forsiktig gjenåpning, og de er klare på at barn og unge må prioriteres.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at smittesituasjonene i de to kommunene ikke kan sammenlignes.

Ikke tilfeldig

– De siste tallene jeg har sett fra Oslo viser et mye høyere smittetrykk enn Bergen. Vi er i tillegg dobbelt så mange mennesker, som bor tettere på hverandre, sier Steen.

Han mener også at tiden har vist at utbrudd i Bergen kan slås ned, mens Oslo har hatt et vedvarende høyt smittetrykk så og si siden pandemien startet.

Roger Valhammer på pressekonferanse om koronarestriksjoner i Bergen Kommune Foto: Pål Schaathun

– Oslo har vært episenteret for pandemien, og det er ikke tilfeldig. I tillegg til at vi er den største byen i Norge, er vi også en hub for reisevirksomhet. Viruset trives best i Oslo, sier Steen.

Byrådsledelsen har forlenget de strenge tiltakene i hovedstaden til 29. april. Det eneste tiltaket som skal vurderes før den tid, er om vi kan ha flere enn to på besøk hjemme.

Steen er glad for at vi ser en synkende smittetrend i Oslo og berømmer Oslo-folk for innsatsen. At mange flykter til grøntarealer i varmen, mener han er naturlig og gjør han ikke særlig bekymret.

– Det er de første helgene med pent vær som gjør oss mest våryre, så begynner ting å normalisere seg igjen, sier Steen.

Ulikt

Byrådet i Bergen er enig med byrådet i Oslo om at smittesituasjonen i de to byene ikke kan sammenlignes.

– Ser vi på antall smittede pr. 100 000 de siste 14 dagene ligger Oslo på et nivå betydelig høyere enn Bergen. I Oslo er det 395 smittede pr. 100 000 mens i Bergen er det 147 smittede pr. 100 000, skriver byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i en e-post til TV 2.

Han sier at høyere grunnsmitte gjør dem sårbare for små og store utbrudd, og for å få bukt med det, varsler de altså tiltak.

Samme dag som byen ble åpnet, varslet de at de kom til å innføre nye tiltak mandag.

Det er nå en betydelig økning i smitte i aldersgruppen 13 til 19 år.

– Vi har allerede sagt at vi kommer til å innføre rødt nivå på skoler som har smitte. Men slik smittesituasjonen er nå, må vi nok dessverre ha noen flere målrettede tiltak mot unge, spesielt i alderen 13 og oppover, sier Valhammer.

I helgen rykket politiet i Vest ut på mange oppdrag i forbindelse med festing. Valhammer sier at det ikke er aktuelt å innføre skjenkestopp igjen i byen, fordi de opplever at privatfester har vært et problem. Han sier at det generelt er bedre smittevern på en restaurant enn på hjemmefest.

Han sier at det imidlertid bekymrer han at politiet sier folk har feiret at korona er over.

– Dette bekymrer meg sterkt. Pandemien er ikke over enda. Selv om solen skinner, må vi klare å nyte våren samtidig som vi holder avstand, sier Valhammer i en e-post.

VÅR: Våren har kommet til Oslo, og mange tok turen til byens parker for å nyte været i helgen. Her fra St. Hanshaugen. Foto: Per Haugen / TV 2

Skjør

Uavhengig av situasjonen i de to kommunene, mener Nakstad at smittesituasjonen er skjør nasjonal. R-tallet ligger 0,8, men kan fort øke til 1.

– Smittenivået nasjonalt er omtrent der det var på toppen av den andre smittebølgen. Det går riktig vei, men situasjonen er skjør. Det skal ikke mye kontakt mellom mennesker til før R-tallet er oppe på 1, og da har hele nedgangen stanset opp, sier den assisterende helsedirektøren.

Han er positiv til at vår og varmere temperaturer gjør at folk er ute i stedet for inne, men han ser samtidig noen utfordringer.

– Det er litt uheldig at vi går inn i en årstid hvor folk er sosiale, vil møtes og det blir flere fester. Vi får håpe det går bra hvis de fleste holder avstanden de skal når de er ute, sier Nakstad.

– Er du bekymret?

– Vi liker ikke at folk ikke følger regler og klumper seg sammen, men ute er bedre enn inne. Bekymringen ligger i at det kommer til å bli fester fremover nå og smitteutbrudd i den forbindelse. Blir det mye, så blir det vanskelig å håndtere, sier han.