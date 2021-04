Helsebyråden om Oslo: – Vi vil at åpningen skal vare for evig

Det er registrert 150 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er elleve under snittet de sju foregående dagene.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 202 smittede per dag.

– Smittetallene i Oslo er på vei ned. Det er en fantastisk prestasjon, og det er innbyggerne som har vært med på å bringe smittetallet nedover, sier Robert Steen (Ap).

Nå tør endelig helsebyråden å være forsiktig optimistisk om situasjonen og se mot gjenåpning.

Den siste nedstengingen

– Det vi er engstelige for i Oslo, er at dersom vi åpner for mye for fort, så må vi stenge ned igjen mye mer kraftfullt enn det vi kom fra. Det har vi sett eksempler på i en rekke andre land, sier helsebyråden.

RETT VEI: Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), er glad for at smitten har gått ned de siste ukene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Steen viser blant annet til Tyskland, som er inne i sin fjerde smittebølge og ny nedstengning.

Derfor mener byrådet at det er bedre «å være strenge enn å stenge».

– Hvis vi klarer å holde atferden på nivået vi er nå, kan vi få smitten enda mer ned, og da vil det være tryggere å åpne. Vi vil jo at denne åpningen skal vare for evig, sier Steen.

Han mener at en forsiktig gjenåpning er til det beste for innbyggerne, men også en rekke bransjer.

– Å bringe folk tilbake fra permisjon, kjøpe inn et varelager og så plutselig få beskjed om å stenge igjen, er ikke en god situasjon. Innbyggerne vil også synes det er nedslående med en åpning og så ny nedstening bare etter 14 dager, sier Steen.

REGLER: Folk har flokket til parkene i det fine været i helgen. Steen mener smittetallene viser at Oslo-folk er flinke til å overholde reglene. Foto: Per Haugen / TV 2

Flere på besøk

Tidligere denne uken varslet byrådet at de strenge koronatiltakene videreføres til 29. april, med unntak av noen lettelser for barn og unge.

Samtidig ble det nevnt at forbudet mot å ha mer enn to personer, utover husstanden din, på besøk samtidig, skulle vurderes.

Ligger det fortsatt i kortene at det blir besluttet at vi kan ha flere på denne uken?

– Ja, jeg tenker det. Så lenge smittetallene fortetter å gå nedover og atferden understøtter det, så er det det første tiltaket vi ønsker å løse opp på. Å ikke ha besøk av mer enn to samtidig er en svært inngripende regel, sier Steen.

– Når vil dere ta beslutningen?

– Vi skal komme tilbake til det uken som kommer og den starter i morgen, sier han.

Får støtte

Helsedirektoratet viser til at det er Oslo selv som bestemmer takten på gjenåpningen.

OSLO: Espen Rostrup Nakstad er fornøyd med at Oslo har lagt seg på en forsiktig linje. Foto: Erik Edland / TV 2

– Smittetallene må ned og man må ha kontroll på smitteveiene før man kan åpne opp mye på en trygg måte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han viser til at den nasjonale gjenåpningsplanen har lagt til grunn at det skal gå tre uker før man gjør nye lettelser. Nakstad mener Oslo har lagt seg på samme linje.

– På den måten kan man se om det har gått bra før man går videre. Oslo har også valgt en forsiktig linje før de gjør en ny vurdering, sier han.

– Ta vare

Under intervjuet roser Robert Steen Oslo-borgerne en rekke ganger.

– Befolkningen er seg selv veldig ansvarlige og har en god smitteatferd. Det er det bildet jeg har på netthinnen, sier han.

Men inget intervju uten en påminnelse om hvor viktig det er at alle tar smittevernreglene på alvor.

– Det er ikke bare gamle som blir syke og havner på sykehus. Det gjelder også unge som er godt trent. Korona er ikke noe noen vil ha, og det må vi minne hverandre på når vi er slitne og har lyst til å være sosiale, sier Steen.

– Vi må ta vare på smittesituasjonen samtidig som vi nyter våren.