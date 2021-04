Helsedirektoratet bekymret over fulle Oslo-parker

Til NRK sier Nakstad at det som har skjedd i helgen, er mye av det samme som en så i fjor vår, da mange samlet seg utendørs.

– Det er forståelig at man gjerne vil det, men nå har man et mer smittsomt virus, vi har et høyere smittenivå enn vi hadde på våren i fjor, og det betyr at blir meteren for kort på grunn av alkohol og mange mennesker, så blir det økt smitterisiko, sier den assisterende helsedirektøren.

(©NTB)