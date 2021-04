Kjendisene ber Putin redde for Navalnyj

Over 70 kjendiser fra hele verden ber i et åpent brev Russlands president Vladimir Putin om å gi legehjelp til den fengslede regimekritikeren Aleksej Navalnyj.

– Mens vi skriver dette brevet blir Alex Navalnyj holdt i en straffekoloni som mange advokater og menneskerettighetsaktivister anser for å være av de hardeste i Russland, heter det i brevet.

Harry Potter-forfatter JK Rowling, nobelprisvinnerne i litteratur Herta Müller, Louise Glück og Svetlana Aleksijevitsj, tidligere Abba-medlem Björn Ulvaeus, skuespillerne Benedict Cumberbatch og Kristin Scott Thomas, og historikerne Niall Ferguson og Simon Schama, er blant de over 70 kjendisene som står bak brevet.

– Som russisk borger har han juridisk rett til å bli undersøkt og behandlet av en lege som han selv velger, står det i brevet, som sto på trykk i flere europeiske aviser lørdag.

Navalnyj har sultestreiket siden 31. mars, med krav om bedre helsebehandling for ryggsmerter og nummenhet i beina og hendene.



Lørdag viste Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva til at han har høye kaliumnivåer og at han trenger intensivbehandling for å hindre hjertestans. Han risikerer å dø når som helst, sa legen, som ikke har fått slippe inn i fengselet.



I en uttalelse lørdag sa USAs president Joe Biden at han er kritisk til behandlingen av Navalnyj.

– Det er fullstendig, fullstendig urettferdig, fullstendig upassende, sa Biden.