25 anmeldt etter festing i Oslo

Natt til søndag har det jevnt og trutt tikket inn meldinger om festbråk og støy i hovedstaden hos Oslo-politiet.

– Vi har vært på ganske mange steder der det har blitt meldt om feststøy i natt, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Line Skott til TV 2.

Lørdag ettermiddag var det fullt av folk rundt om i hovedstadens grønne lunger. Skott sier at parkene tømte seg etterhvert.

– På starten av kvelden var det ansamlinger av ungdom og spilling av høy musikk noen steder. Vi dro til St. Hanshaugen og Bygdøy, men der valgte vi å legge oss på en litt mer rådgivende linje, sier operasjonslederen.

25 anmeldt i Oslo

Men selv om det roet seg i Oslos parker, kom det stadig vekk meldinger om feststøy, men fra private adresser.

«Til nå er det anmeldt totalt 25 personer for brudd på koronaforskriften. Disse er fordelt på tre adresser», skriver politiet.

– Vi avdekket at det var flere personer enn det som er lovlig ved to leiligheter i sentrum og en adresse på Bekkelaget, sier Skott.

Hun opplyser om at det ved den første adressen politiet gikk til anmeldelse var fire personer til stede, ved den andre var det 13 personer og ved den tredje var det åtte personer.

– På den ene adressen var det tenåringer, mens det på de to andre var unge voksne, sier operasjonslederen.

Full fest i Bergensområde

Det var ikke bare i Oslo politiet måtte rykke ut lørdag kveld. I Vest politidistrikt kom det fra klokken 22.00 lørdag og frem til 03.15 søndag inn 60 meldinger om ordensforstyrrelser.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Frode Kolltveit sier til TV 2 at det har dreid seg om høy musikk, festbråk, skrik og skrål og festlige aktiviteter både både på privat- og offentlig plass.

– Det kunne virke som at flere feiret at korona er over. Det er ikke tilfelle, sier Kolltveit.

Han sier at politiet hadde forventet at det skulle bli litt festbråk denne helgen, siden værmeldingen var god og siden man akkurat har løsnet litt på korona-innstrammingene.

– Vi har vært på noen steder der det har blitt meldt om festbråk. Vi har stort sett gitt pålegg om å holde ro og prøvd å spre festdeltakerne. Det er også mange steder vi ikke har vært på, sier Kolltveit.

Slåssing i Innlandet

I Ringebu i Innlandet stoppet politiet en slåsskamp med flere personer involvert klokken 21.51 lørdag.

– En person pågrepet og kjørt til arresten anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson, opplyser Innlandet politidistrikt.

I Tromsø kom det inn mange meldinger om festbråk natt til søndag.

– Vi har ikke hatt kapasitet til å reagere på alle meldingene, grunnet oppdrag med høyere prioritet, skriver Troms politidistrikt på twitter.

På Stord i Sunnhordaland ble flere titalls ungdommer sendt hjem av politiet etter at det kom klager om bråk fra friluftsområdet Hystadmarkjo.

– Ungdommene «satt i marsj» hjem. Mye forsøpling på stedet. Ungdommene oppfordres til å rydde opp etter seg i løpet av søndagen, skriver Sør-Vest politidistrikt.

Saken oppdateres.