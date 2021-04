Lurte millionærer trill rundt i årevis – nå er hun avslørt

En hverdag fylt med Lamborghinier, dyre vesker, eksklusive fester og diamanter. Slik fremstiller Tracii Show Hutsona og makkeren Derrell det glamorøse livet sitt i de finere strøkene av Los Angeles.

På duoens YouTube-kanal «Homeless Millionaires» får man et innblikk i deres ekstravagante hverdag. For i en årrekke har Tracii Hutsona drevet et selskap som har satt seg fore å hjelpe Californias mange millionærer med diverse gjøremål.

Elite Lux Lifes, som selskapet heter har tilbudt tjenester for rike folk som vil ha hjelp med små ærender i hverdagen og diverse småjobber.

Jobbet for rike familier

Én av dem som tok i bruk selskapets tjenester var skuespiller og programleder Joumana Kidd, som også tidligere var gift med basketproffen Jason Kidd.

I 2015 bodde hun med sin nye mann i Calabasas i Los Angeles og Joumana hadde fått påvist brystkreft. Mens hun gikk gjennom strålebehandling var hun på utkikk etter en personlig assistent.

SVINDLET: Joumana og Jason Kidd var gift i ti år før de ble skilt. Foto: Diane Bondareff / AP / NTB

På anbefaling fra en venninne tok Kidd kontakt med Hutsona. Hun takket ja til oppdraget som i utgangspunktet var en deltidsjobb, og noe videre bakgrunnssjekk ble ikke gjennomført.

Etter kort tid vokste oppgavene til Hutsona hjemme hos Kidd, og hun tilbrakte mye tid med familien. Hun hentet Kidds barn i barnehagen, hentet posten og luftet hunden for å nevne noe.

Hutsona hadde raskt skaffet seg tilgang til familiens hjem og personlig informasjon.

I tre år var etter sigende alt i den skjønneste orden, og Hutsona var omtrent blitt en del av familien. Eldstedatteren i Kidd-familien omtalte til og med Hutsona som sin andre mor.

LUKSUSHJEM: På Youtube-kanalen «Homeless Millionaires» viste Hutsona og makkeren frem lukusushjemmene de jobbet med og noen de angivelig bodde i selv. Foto: Skjermdump, YouTube

Ante ugler i mosen

Men da Kidds økonomiske rådgiver stusset over at det var brukt veldig mye penger den siste tiden, begynte familien å ane uråd, men ikke med en gang.

Først satte Joumana Kidd seg ned med sin personlige assistent(Hutsona) for å gå gjennom regnskapet. Hun kom med flere råd om hvordan de kunne kvitte seg med utgifter, men det skulle vise seg at det ikke var kjøpevanene til Kidd som var problemet, det var Hutsona.

Hun er nå tiltalt av påtalemyndighetene for å ha overført penger fra Joumana Kidds kontoer, inkludert barnas sparekontoer, til sin egen.

Pengene skal Hutsona brukt på nye mobiltelefoner, dyre restaurantbesøk, besøk på nattklubber, opphold på luksushotell og smykker, ifølge påtalemyndighetene.

Kidd og hennes økonomiske rådgiver oppdaget at så mye som 2,7 millioner kroner manglet på kontoene.

Kidd kunne ikke forstås det, så hun tok kontakt med Hutsona. Hun nektet for å vite noe som helst.

Her prøver Tracii Hutsona på noen diamnatsmykker i en video på YouTube-kanalen «Homeless Millionaires». Foto: Skjermdump

Etter en liten stund angret Hutsona seg og møtte hulkende opp på trappen, Hun tilsto og forklarte det med at hun hadde forsøkt å imponere mannen sin.

Fikk ny sjanse, men

Hun la seg flat og bad om tilgivelse. Kidd bestemte seg for å godta dette uten å anmelde saken til politiet. De signerte begge to en personlig avtale i og Kidd endret alle kontonumre og koder.

Hutsona fikk jobbe videre hos familien mens hun skulle betale tilbake det hun skyldte.

Igjen fremstod alt som at det var i den skjønneste orden, men igjen var det motsatte tilfelle.

For i 2019 oppdaget Kidds økonomiske rådgiver på ny at det var noe som skurret.

Igjen var det trukket beløp fra kredittkortet til Joumana, men denne gangen ble forholdene anmeldt og Hutsona sagt opp på dagen.

Arrestert og siktet

Den 17. februar i år ble Tracii Hutsona arrestert. Hun er anklaget for å ha svindlet til seg millioner av dollar.

– Hutsona brukte sin stilling som personlig assistent til å føre penger fra offerets økonomiske kontoer, inkludert offerets barns sparekontoer, inn på sin egen utgiftskonto for å finansiere en overdådig livsstil, heter det.

«Hutsona er siktet for flere svindler, som medfører en maksimumsstraff på 20 års fengsel. Hun er også siktet for grovt identitetstyveri, som medfører en obligatorisk sammenhengende dom på to år i fengsel.»

Seriesvindler

I 2005 jobbet Hutsona med forretningsutvikling i et bemanningsselskap. På oppdrag for et forsikringsselskap hyret hun inn to entreprenørselskap som skulle vise seg å ikke eksistere.

Pengene gikk i stedet til Hutsona og ektemannen. Totalt svindlet hun til seg nesten 1,5 millioner kroner før det ble oppdaget.

– Vi var helt i sjokk. Jeg husker hun som veldig karismatisk og veldig personlig, sier en tidligere kollega, Scott Sornbutnark til The New York Times.

Sa hun skulle fikse bil til filmstjerne

Det er også oppdaget to lignende svindeltilfeller Hutsona har stått bak, der hun har stukket av med mer enn 4,3 millioner kroner totalt.

Rettsdokumenter avisen har fått tilgang til viser at Hutsona tidligere også har kjøpt både biler og vaskemaskiner med falske sjekker uten å gjøre opp for seg.

– Hun overbeviste en bilforhandler om at hun jobbet for en filmproduksjon og at hun trengte en bil som Arnold Schwarzenegger kunne kjøre, sa Hutsonas søster, Deborah Lindstrom i retten ved en anledning.

Kilder: The New York Times og US Attorney's Office