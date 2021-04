Tenåringsjenter stakk av i bil til forelder – tre skadet etter ulykke

Klokken 22.21 lørdag ble politiet i Sør-Øst varslet om en trafikkulykke i Andebu i Sandefjord kommune.

– Det er tre jenter som har vært ute å kjørt bil. De kjørte så i grøfta, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Jan Kristian Johnsrud til TV 2.

Alle nødetater rykket ut til stedet. Det ble også sendt ambulansehelikopter til ulykkesstedet.

Rett over midnatt natt til søndag opplyser politiet i Sør-Øst om at de tre involverte er jenter i tenårene, alle under 18 år.

– Bilen eies av foreldrene til en av de involverte. De var ikke hjemme da jentene lånte bilen, sier han.

De tre skal alle være skadet, én moderat skadd, én lettere skadd og én kritisk skadet.

ANDEBU: Et ambulansehelikopter ble tilkalt, men fraktet ikke med seg noen av de skadde videre. De ble fraktet vekk i vanlig ambulanse. Foto: Peder Gjersøe / TV 2-tipser

– To av dem ble kjørt til sykehuset i Tønsberg for behandling og en ble kjørt til legevakta, skriver politiet.

Det er også skader på bilen, som er tauet inn for undersøkelser av politiet.

– Det gjør vi på grunn av ulykkens karakter, men vi har ingen mistanke om at det var noe galt med bilen, sier Johnsrud.

Politiet har også opprettet sak etter ulykken.

– Vi har foretatt tekniske undersøkelser på åstedet og vil foreta avhør av de involverte etter hvert, emn det skjer trolig ikke før til uken, sier operasjonslederen.

Pårørende til de involverte tenåringsjentene er varslet av politiet.