Spørsmålet om Sander Berges fremtid er åpent etter at Sheffield United rykket ned fra Premier League.

Wolverhampton - Sheffield United 1-0

Det har lenge virket som et spørsmål om tid. Etter at de tapte mot Wolverhampton lørdag kveld er det imidlertid klart at Sheffield United rykker ned fra Premier League.

Willian Josés scoring ble kampens eneste på Molineux. Det betyr at Sheffield United taper kampen, og må finne seg i å spille på nivå to neste sesong.

Willian José sender Wolves i ledelsen

Nederlaget mot Wolverhampton var det seneste tilskuddet til en lang rekke med begredelige resultater for Sheffield-laget.

Etter en negativ trend valgte klubbledelsen i mars å sparke manager Chris Wilder, uten at det bedret resultatene. De fire kampene Paul Heckingbottom har ledet laget etter sparkingen har endt med 0 poeng, og 1-11 i målforskjell.

Laget ligger desidert sist i Premier League med 14 magre poeng etter 31 kamper. Med seks kamper igjen, kan Sheffield United dermed maksimalt oppnå 32 poeng. Det er ett mindre poeng enn Burnley, som er det nederste laget på trygg plass.

Sander Berge har ikke kunne hjelpe klubben ut av den vanskelige tabellsituasjonen. Den norske midtbanemannen har nemlig vært skadet siden midten av desember i fjor.

Før det ble Berge beskrevet som lagets viktigste spiller, og koblet til flere større klubber. Før nedrykket var et faktum, var Sheffield-manager Heckingbottom overfor TV 2 tydelig på at han ønsket å beholde Berge på Brammal Lane:

– Som en som bryr seg om Sheffield United må jeg si at vi må kjempe for å beholde Sander. Han er en stor del av framtiden til denne klubben. Klarer vi å holde troppen samlet neste sesong har vi en bedre sjanse for å rykke opp på første forsøk, og det er noe alle ønsker, sa treneren.

Med Sheffield Uniteds nedrykk, vil spekulasjonene rundt en mulig overgang for Berge neppe stilne.