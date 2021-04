Person funnet omkommet etter eksplosjon i bolighus på Osterøy

Det eksploderte i et bolighus på Osterøy lørdag morgen. En person er funnet omkommet i tilknytning til åstedet.

Et stort område ble sperret av og naboer ble evakuert etter en eksplosjon i et hus på Osterøy i Vestland lørdag morgen.

I etterkant av eksplosjonen som skjedde lørdag morgen, uttalte politiet at én person ikke var gjort rede for.

Politiet opplyser i en pressemelding lørdag kveld at den omkomne personen de har funnet i tilknytning til åstedet, ikke er identifisert.

Brannvesenet har fortsatt kontroll på stedet, og det pågår etterslukking. Huset er helt nedbrent.

Dynamitt

Kriminalteknikere fra politiet er på stedet for å gjøre åstedsundersøkelser for å finne ut hva som har skjedd.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsak til hendelsen, og politiet vil fortsette arbeidet på adressen utover kvelden, sier politioverbetjent og operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Brannvesenet sa til TV 2 tidligere lørdag at de mistenker at det var dynamitt i boligen.

– Det var en stor eksplosjon. Taket var nede og veggene var kollapset, og det var ikke mye igjen av huset da vi kom frem. Vi mistenker at det var dynamitt i huset som førte til eksplosjonen, sa Ronald Drotningsvik, som er vaktkommandør i 110-sentralen.

Politiadvokat Ingrid Wåge Postvoll sa til TV 2 at politiet jobber ut fra at hendelsen var en ulykke, men at de har flere hypoteser.

Høyt smell

Tre andre personer var registrert på adressen, men de er gjort rede for.

– Det var et bra smell, og det er glass over et stort område. I tillegg var det en mindre eksplosjon senere, som vi mistenker skyldes en propantank, sa vaktkommandøren ved 110-sentralen tidligere lødag.

Også naboer som TV 2 snakket med lørdag, bekrefter at de hørte et høyt smell.