Dagbladet: Nytt nei til skiflyging for hoppjentene

De kvinnelige utøverne får ikke hoppe i skiflygingsbakkene neste vinter heller.

Det ble klart etter at et flertall i verdenscupkomiteen til FIS stemte nei, skriver Dagbladet.

– Jeg er utrolig skuffet. Det er faktisk ikke til å tro, sier Lundby til Dagbladet.

Ifølge NRK hadde Norge lagt inn et forslag om at damene skulle få hoppe under Raw Air neste år.

Med Lundby i spissen har de kvinnelige hopperne i lang tid kjempet om å få konkurrere under like vilkår som herrene. Først i år fikk de hoppe i stor bakke under et verdensmesterskap. Der stakk Lundby av med gullet.

I fjor uttalte renndirektør i FIS, Sandro Pertile, til VG at det ut ifra et teknisk synspunkt kun er noen få kvinner som er i stand til å hoppe skiflyging. Det skapte reaksjoner, deriblant fra tidligere verdensrekordholder Bjørn Einar Romøren.

– Jeg er enig med Maren i at nå begynner det å bli på tide. Jeg mener at det hadde vært et veldig godt bidrag til idretten vår som helhet, og de har bevist at de er mer enn gode nok. Kvinnene har fått beskjed lenge om at de bare de blir bedre, og lager et bedre produkt, så skal de få lov, sa han til TV 2 i fjor.

Saken oppdateres.