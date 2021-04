Brækhus trente med superstjernen – nå setter hun seg på flyet hjem

– Hun var i kjempeform, sier Cecilia Brækhus til TV 2 på telefon fra Los Angeles lørdag, rett etter treningsøkten med Halle Berry.

Det er bare seks timer til boksedronningen setter seg på flyet tilbake til Norge, der hun har flere hemmelige prosjekter som snart lanseres.

Før flyturen, fikk hun skvist inn en treningsøkt med skuespilleren.

Berry er selv akkurat ferdig med å spille inn en film der hun spiller en MMA-utøver, og Brækhus forteller de hadde en svært god økt.

TRENTE: Halle Berry var i knallform, skal vi tro Cecilia Brækhus. Foto: Privat

– Jeg dro egentlig dit fordi jeg ville svømme, og alle svømmehaller er stengt på grunn av korona. Halle Berry sa jeg kunne bruke hennes basseng. Så jeg svømte litt, og så tok vi en skikkelig treningsøkt, med styrketrening, kondisjonstrening og boksing. Så spiste vi burger, forteller Brækhus.

Venninner

Boksedronningen har vært i USA en lenger periode. I mars tapte hun det som skulle bli en revansje mot Jessica McCaskill, etter at hun tapte VM-titlene sine mot henne i august i fjor.

Dette er de to første tapene i Brækhus karriere, etter 38. proffkamper.

Siden tapet har Brækhus oppholdt seg i USA.

– Jeg har bare kost meg, drevet med litt alternativ trening, og bare vært rundt fantastiske, positive folk. Jeg begynner å få et ganske stort nettverk her borte, og har hatt det veldig fint, sier hun.

Berry er en av dem Brækhus har blitt kjent med de siste årene.

SUPERSTJERNE: Halle Berry er et kjent fjes for de fleste. Foto: / Reuters / NTB

– Hun er fullstendig kampsport-nerd, og elsker boksing. Hun kom på den ene kampen min i LA, og kom bort til meg og hilste på. Vi har også samme styrke- og kondisjonstrener, sier Brækhus.

Hun kan fortelle at superstjernen er verdens skjønneste.

– Hun er bare så god, og har beina plantet godt på bakken, selv om hun er en stor stjerne. Jeg fikk hilse på kjæresten og datteren hennes, og jeg setter veldig pris på at hun føler seg så komfortabel med meg at hun inviterer meg hjem på denne måten, sier hun.

Upassende forside

Blant folkene Brækhus har hengt med i løpet av tiden sin i USA, er Mike Tyson. På VGs forside kunne man tidligere i april lese at Brækhus hadde vært «på besøk på cananbisfarmen hans» – noe som ikke stemte.

VG har senere beklaget den feilaktige forsiden.

– Jeg var på treningsstudioet hans i Los Angeles. På en måte kunne det jo blitt en morsom historie, likssom ha-ha, folk trodde jeg var på en cannabis-farm. Men så trekker de inn folk som sier jeg er et dårlig forbilde, og det på tynt grunnlag, og det var svært ubehagelig å måtte forholde seg til, sier Brækhus.

Hun forteller at hun har tenkt en del de siste ukene på hvordan det er lett å få en merkelapp i dagens informasjonssamfunn.

– Det er litt skummelt. Samtidig vet jeg hva jeg står for, og det tror, og håper jeg, de fleste andre gjør også, sier hun.

Nå forteller Brækhus at hun gleder seg til å komme hjem til Norge for en periode.

– Jeg har hjemlengsel nå, så det skal bli godt. En av grunnene til at jeg har blitt litt lenger her borte er alle de strenge restriksjonene, det er ikke fult så strengt her, men også fordi jeg har hatt en del jobb. Men nå drar jeg hjem, sier hun.