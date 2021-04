Brann-kalddusj i første treningskamp: – Vi møtte ikke opp

Lørdag var det vårslepp for treningskamper i toppfotballen etter lang tids venting som følge av virustiltak. Og man kan trygt si at Brann kom noe skjevt ut tre uker før seriestarten.

Sogndal tok ledelsen i hjemmekampen allerede før minuttet var spilt. Noen minutter senere kvitterte Brann, men ytterligere tre Sogndal-scoringer før pause ga et sviende nederlag for Ingebrigtsens menn.

– Jeg er flau over de første 45 minuttene. Vi kjørte fire timer i buss og møtte ikke opp til kampen, sa Brann-treneren til Bergens Tidende.

– Et bevis på hva som kan skje om man ikke er 100 prosent til stede og legger ned 100 prosent innsats, istemte kaptein Daniel Pedersen.

Flere av baklengsmålene kom etter meget svakt forsvarsspill. Det erkjente Ole Martin Kolskogen, som mente at Brann var på sitt bunnivå. Det skjer etter en vinter og vår der det er blitt snakket om at Brann-laget har trent godt.

– Fryktelig dødt og dårlig. Det skal ikke være mulig. Da må jeg se på hva vi har gjort, sier Ingebrigtsen til BT.

Han har ikke all verdens tid til å snu ting rundt. Brann serieåpner borte mot Viking 9. mai.

Kristoffer Hoven, Kristoffer Nessø, Mathias Blårud og Daniel Eid scoret målene for Sogndal lørdag, mens Aune Seland Heggebø sto bak Branns mål.

FORNØYD: Rosenborg trener Åge Hareide under en treningskamp før Eliteserien 2021 mellom Rosenborg og Raufoss på Skoglunden treningsbane på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB Foto: Ole Martin Wold

RBK-seier i første test

Rosenborg fikk en god gjennomkjøring og vant 3-0 over 1.-divisjonslaget Raufoss da det omsider var klart for treningskamper før sesongstart.

Dino Islamovic, Emil Konradsen Ceïde og Carlo Holse scoret målene i oppgjøret som ble spilt i strålende solskinn på en treningsbane ved Lerkendal stadion.

– Det var deilig, en god følelse å spille fotball igjen, og jeg synes guttene gjorde det veldig godt. Det var fine mål og mange fine angrep, selv om vi manglet det siste ved noen anledninger, sa RBK-trener Åge Hareide til klubbens Youtube-kanal.

Hareide har hentet inn flere nye spillere, og han ga startplass til tre av dem lørdag: Adam Andersson (venstreback), Vebjørn Hoff (midtbane) og Stefano Vecchia (høyre kant).

Andersson noterte målgivende pasning bak Islamovics 1-0-mål etter en halvtime. Han slo inn fra venstre, og Islamovic var framme med tåa foran en nølende Raufoss-keeper og tuppet RBK i ledelsen.

Selvtillit

Driblevingen Ceïde er ikke først og fremst kjent for sitt hodespill, men han scoret på heading sju minutter etter pause. 19-åringen stanget Islamovics innlegg kontrollert inn til 2-0.

3-0 kom i det 82. minuttet etter fint RBK-spill. Holse fikk en strøken ball på høyrekanten fra Edvard Tagseth, og dansken skrudde ballen rundt keeper og inn i langhjørnet.

– Det er viktig at de offensive spillerne våre får selvtillit og scorer mål, kommenterte Hareide.

– Vi spiller tålmodig på 1-0, og så kommer mål nummer to og tre. Og da spiller vi slik vi skal.

Smeller

Det var vårslepp for treningskamper lørdag etter myndighetenes etterlengtede klarsignal. Eliteserielagene Brann og Kristiansund måtte tåle hver sin smell med tremålstap for 1.-divisjonslag. Sogndal slo bergenslaget 4-1 hjemme, mens Kristiansund måtte tåle 0-3 mot Ranheim på egen bane.

Mjøndalen vant 5-2 over Grorud og Molde 2-1 over Stjørdals-Blink i to av de andre kampene. Det ble 0-0 mellom Odd og Sandefjord, mens Viking spilte 1-1 mot Åsane.

Vålerenga måtte avlyse sin avtalte kamp mot KFUM Oslo fordi gjestene er plassert i ventekarantene. Vålerenga må dermed vente til onsdagens kamp mot Sarpsborg med å teste vårformen.

(©NTB)