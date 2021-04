Ap-kvinner ut mot Støres abort-vingling: – Han var kanskje sliten

Kjerkol og Trettebergstuen sitter begge i Arbeiderpartiets sentralstyre, og ser seg nødt til å rykke ut og rydde opp etter partileder Jonas Gahr Støres pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– Han var kanskje sliten etter et langt landsmøte, sier Ingvild Kjerkol, og legger til:

– Vi er enige om vedtaket, men jeg har kanskje noen flere tanker om vedtaket ettersom jeg har jobbet tettere på det enn hva Jonas har. Men dette er en viktig seier og avklaring for kvinner: Ap vil ha selvbestemt abort til uke 18, slår Ingvild Kjerkol fast.

Kjerkol er også partiets helsepolitiske talsperson, og en favoritt til å bli helse- og omsorgsminister dersom Ap tar regjeringsmakten etter høsten valg.

Tåkela eget vedtak

På Ap-ledelsens pressekonferanse lørdag avviste de at vedtaket innebar fri abort til uke 18.

– Hvorfor uttaler da partiledelsen seg slik de gjør?

– Det må partiledelsen selv svare på. Men dette vedtaket er helt krystallklart. Ap vil ha fri abort til uke 18, sier Anette Trettebergstuen.

– Det virker ganske unødvendig av partiledelsen å skape slik uklarhet om vedtaket?

– Ja, det er det. De ønsker kanskje å trå varsomt i et farvann hvor det har vært ulike meninger om denne saken, også inn i partiledelsen. Men det er viktig at det ikke levnes noen uklarhet om hva vi har vedtatt: fri og selvbestemt abort til uke 18, sier Trettebergstuen.

Støres ni svar

På pressekonferansen skulle Støre, sammen med resten av partiledelsen, oppsummere partiets landsmøte. Men hovedtemaet gjennom pressekonferansen ble partiets nye abortpolitikk, og Støre selv skapte full forvirring om hvorvidt partiet har vedtatt fri abort til uke 18.

Gjennom hele ni ulike svar på pressekonferansen uttrykte Støre både at partiet skal gi kvinner selvbestemmelse til uke 18, men også:

– Vi har ikke et vedtak som sier fri abort til uke 18. Det kunne vært vedtaket, men det er det ikke, sa Støre.

PARTILEDER: Jonas Gahr Støre holdt avslutningstale til landsmøtet i Arbeiderpartiet, som ble avviklet fra et lokale på hotellet Clarion The Hub i Oslo sentrum lørdag. Foto: Torstein Bøe

Kjerkol og Trettebergstuen rister på hodet av partilederens uttalelser.

– Som statsministeren pleier å si: jeg ville ikke brukt de ordene. Samtidig har jeg forståelse og respekt for at andre i partiet kanskje ikke har vært like klare for dette vedtaket som jeg har vært.

Selvbestemt abort til uke 18

– Er Arbeiderpartiet nå for fri abort til uke 18?

– Ja, i dag gir loven selvbestemt abort til uke 12. Vårt landsmøte har vedtatt at vi vil utvide kvinners rett til selvbestemt abort til uke 18.

– Ingen forskjell på retten til abort frem til uke 12 og uke 18?

– Ja, det er det landsmøtet har sluttet seg til. Vedtaket er klart.

– Støre sier vedtaket ikke betyr en tilsvarende rett på selvbestemt abort som i Sverige?

– Det er feil. Vi har vedtatt at vi ønsker den samme retten til selvbestemt abort som Sverige har.

– Hadia Tajik omtalte at konsekvensen av vedtaket innebærer at det skal være selvbestemt abort til uke 12 og «en annen ordning» mellom uke 12 og uke 18?

– Det er jeg uenig i. Vi har vedtatt selvbestemt abort frem til uke 18. Så skal vi i tillegg utrede et helsetilbud til kvinner som ønsker abort frem til uke 18. Men det skal utelukkende være kvinnens egen beslutning om hun ønsker abort frem til uke 18 i svangerskapet, slår Kjerkol fast.