Ziyech sendte Chelsea til finale

Chelsea tok seg videre til finale på bekostning av et unormalt svakt Manchester City.

Chelsea – Manchester City 1–0 (0–0)

Artikkelen oppdateres med reaksjoner!

I midtuken avanserte begge lag til semifinale i Champions League, og lørdag kveld kjempet de om finalebillett i FA–cupen.

Hakim Ziyech satte ballen i mål to ganger, men kun den ene scoringen ble godkjent. Det var uansett nok til å bli matchvinner for de kongeblå fra London.

– Den andre omgangen var litt vanskelig, men vi fikk det målet vi trengte, sa målscoreren til BBC etter kampen.

De lyseblå fra Manchester derimot så uvanlig svake ut. Pep Guardiolas mannskap hadde kun ett skudd på mål de første 80 minuttene. Håpet om fire trofeer på én sesong er nå over for City.

Chelsea er nå klare for sin fjerde finale på de fem siste sesongene. I årets finale møter de vinneren av Leicester/Southampton.

Tidlig annullering

Chelsea åpnet best på Wembley og allerede etter fem minutter fant Hakim Ziyech nettmaskene. Gleden minket i Chelsea–leieren da linjedommer signaliserte for offside på Timo Werner, som slo innlegget inn til marrokaneren.

Annulleringen var korrekt og Manchester City unnslapp den tidlige kalddusjen. Chelsea fortsatte det gode spillet og var klart best i banespillet den første halvtimen.

De resterende femten minuttene før pause var jevnere, men de store sjansene uteble. Dermed endte det målløst i førsteomgang.

Déjà vu

Et lite skjær i sjøen for City var at Kevin De Bruyne gikk av banen kort tid etter pause, med det som så ut til å være en ankelskade. Bedre ble det ikke da Chelsea tok ledelsen.

Ti minutter inn i den andre omgangen fant Ziyech nettmaskene igjen og denne gangen var det ingen offside. 1–0 til Chelsea.

– Du må alltid ha den følelsen før kampen at du vil score. Det var en god leveranse og jeg satte den enkelt inn, forklarte Ziyech.

Nok en gang var det Werner som stormet opp på venstresiden. Tyskeren slo innlegget utenfor rekkevidden til City–keeper Zak Steffen, og da Steffen var på halvdistanse kunne Ziyech enkelt sette ballen i et tomt mål.

Scoringen var nesten identisk med det annullerte målet tidlig i kampen.