Lothepus i harnisk: – Skam dere, herfra til helvete

GOD KVELD NORGE (TV 2): Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Svein Østvik brente munnbind foran Stortinget. Nå kommer Leif Einar Lothe med klar melding.

Lei Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, har fått med seg oppstyret i kjølvannet av koronademonstrasjonen i forrige uke, da blant andre Svein Østvik (59) brente munnbind foran Stortinget.

Slik reagerer han på vaksinespørsmålet: – Er du spinnvill! Aldri i livet!

Skam dere

Det falt ikke i god jord hos vestlendingen, og han publiserte en klar melding på sine sosiale kanaler.

– Hei, en liten hilsning til dere som står å brenner bunnbind og tror dere vet alt om korona, slik starter meldingen.

– Dere må skamme dere, herfra til helvete. Reis hjem og bruk de siste hjernecellene til å lese Donald Duck, så kan du se på bildene for teksten forstår du faen meg ikke. Det er så dumt at jeg griner. Ellers får du ha en fantastisk god sommer, avslutter han.

Får støtte

I kommentarfeltet florerer det av støtte til Lothepus, hvor flere er enige i uttalelsene hans.

– Helt enig!! Greit at man er lei, det er vi alle - men å brenne munnbind er bare så respektløst og lite taktfullt som man kan få det, skriver en.

– Meget bra sagt, skriver en annen.

God kveld Norge har vært i kontakt med Lothe som er klar over at vi deler posten hans.

– Sårt og skummelt

Tidligere i uken snakket God kveld Norge med flere av Østviks kolleger som heller ikke støttet handlingene hans.

TV-profil Linni Meister (35) synes Østviks handlinger er trist.

– Jeg skjønner at folk er drittlei, savner å være fri, kunne klemme, være ute blant folk, reise ... Desto større grunn til å følge myndighetenes råd, slik at det blir fortere mulighet for det igjen, skrev Meister i en SMS til God kveld Norge.

Espen Thoresen (62) forteller at han er glad i Svein, men tar avstand fra handlingene hans.

– Det er rett og slett selvskading. Jeg blir ikke provosert av Svein, men av det han slutter seg til, sier Thoresen.

– Modigste jeg har gjort

Svein Østvik selv, har fått med seg kritikken og motstanden han har møtt som følge av munnbind-brenningen. Likevel angrer han ikke på deltakelsen. Til TV 2 sa Østvik for få dager siden at:

– Jeg visste det ville komme mye tøff motstand. Jeg føler vel egentlig at det er en av de modigste handlingene jeg har hørt.

Han legger til at ikke vil føye seg i rekken av konspirasjonsteoretikere som benekter at korona eksisterer.

– Det er ikke det at jeg ikke mener det er et alvorlig virus, men det er handlingene og restriksjonene rundt det. Det har plutselig blitt noe helt vanvittig annerledes enn tidligere ting. Det er veldig mye frykt, sier han.