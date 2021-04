Norwich rykket opp til Premier League

Alexander Tettey og Ørjan Nylands lag topper Championship suverent, og lørdag ble enhver mulighet for å feile i opprykksjakten fjernet med fem kamper igjen å spille.

Det ble klart da verken Brentford eller Swansea gjorde jobben i sine kamper.

Alexander Tettey har spilt 16 kamper for Norwich i Championship denne sesongen, hvor tolv av dem har vært som innbytter. 35-åringens kontrakt med klubben går ut 30. juni.

For et år siden sa Tettey til Dagbladet at han ville legge opp ved kontraktslutt. I januar åpnet han for å gjøre helomvending overfor Adresseavisen.

– Hvis noen er gal nok til å tilby meg en kontrakt, så ser jeg alltid på det, sa Tettey til avisen da.

Tidligere i april varslet manager Daniel Farke at klubben ville holde samtaler med Tettey om fremtiden straks de visste om det ble opprykk eller ei.

– Alex er en viktig del av gruppen. Vi vet at han har en legendestatus her i Norwich som vil vare for alltid. Men vi er ikke i mål. Med en gang vi vet hvilken liga vi er i og hva fremtiden bringer, vil vi ha en ganske ærlig samtale. Selvfølgelig er det også viktig hva Alex har lyst til å gjøre, sa Farke.