Oslo-folk koste seg i godværet: – Jeg har ventet på dette i åtte måneder

Mens gjenåpningen startet en rekke steder i landet fredag, må blant annet oslofolk belage seg på stengte butikker og restauranter en god stund til.

Det hindrer derimot ikke folk til å gå ut i det som er årets hittil varmeste dag i hovedstaden.

På St.Hanshaugen lå pølser på mange engangsgriller rundt om i parken, noen spilte kubb og andre kastet skjorta i varmen og nøt en kald pils.

– Jeg har ventet på dette i åtte måneder, så jeg klager ikke, sier Tommy Larsen.

KLAGER IKKE: Tommy Larsen var på St.Hanshaugen med venner for å nyte godværet lørdag. Foto: Per Haugen

Pils i parken

Mens blant annet Bergen åpnet ølkranene fredag, har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tidligere sagt at han tviler på at det skjer i Oslo i april eller mai.

Men bra vær gjør at det går fint akkurat nå, sier flere som TV 2 har snakket med.

– Vi trenger ikke bar når vi har parken. Vi klarer oss veldig fint. Så jeg klager ikke på det heller, sier Tommy Larsen.

Mariell Lindquist sier at hun helst skulle tatt seg et glass vin ute i Oslo. Men bra vær hjelper på.

– Akkurat nå er det greit, ellers er det kjipt når alt er stengt og det er ingenting å gjøre, sier Lindquist.

– Det er veldig deilig, som om korona nesten ikke eksisterer, sier Katarina Scheen Falkeid på spørsmål om hvordan livet er i Oslo om dagen.

Mariell Lindquist sier det er kjipt at alt er stengt i Oslo, men livet i hovedstaden er greit når det godvær. Foto: Per Haugen / TV 2

Lørdag var det på det meste målt til 15,7 grader i Oslo. Det var ikke den varmeste dagen, den hittil varmeste dagen var 30. mars, opplyser Meteorologisk institutt til TV 2.

Avbrekk fra tralten

Psykologiprofessor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen tror folk tåler nedstengingen lettere når det er bra vær.

Samtidig tror hun at det kan få noen til å ha lyst til å utfordre rådene og reglene.

VARMT: Katarina Scheen Falkeid nøt varmen sammen med to venninner på St.Hanshaugen lørdag. Foto: Per Haugen / TV 2

– Hvis det fortsatt hadde vært kaldt og regn, hadde det kanskje være enklere å fortsette i den samme tralten som før. Når det fine været kommer, kjenner man kanskje i større grad på at man er lei, sier Lindstrøm. Hun sier også:

– Kombinasjonen av godt vær og at Erna Solberg sier at vi åpner Norge, er jeg redd kan føre til at man «kaster jakken» for snart.

Også i Bjørvika i Oslo nøt folk varmen fra sola. Venninne Mariell Hildrum (19) og Maja Bjerkan (20) sier at bedre vær gjør at vi kan treffe flere.

– Jeg tror alle tenker det samme og har lyst til å være ute nå som det er fint vær, sier Hildrum.

- Jeg tror mange gir litt blaffen i reglene, og at det blir vanskeligere å holde på lockdownfølelsen, når det er fint vær, sier Bjerkan.

To reaksjoner

ULIKT: Maja Bjerkan (t.v.) og Mariell Hildrum sier det er urettferdig at det er åpent for skjenking andre steder, men sier det er forståelig. Foto: Karen Setten / TV 2

Psykologiprofessor Lindstrøm tror det er to måter folk reagerer på når våren kommer:

– Enten kjenner man at man er skikkelig lei og begynner å gi mer blaffen i reglene, eller så tar man det som et tegn på at pandemien går i riktig retning og man blir oppmuntret til å fortsatt følge reglene, og holde ut «innspurten», sier hun

Våren kom brått mange steder, og det kan føre til at man blir ekstra euforisk, sier psykologiprofessoren.

-Reglene kan da oppleves som ekstra brysomme. Faren ved det er at man kan begynne å gi blaffen, sier Lindstrøm.

Hun råder folk til å nyte våren, men med måte.

- Nå kommer vaksinene rett rundt hjørnet, ikke gjør noe dumt i siste øyeblikk sier hun.