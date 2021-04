Derfor ser Hans (54) lyst på koronasommer nummer to

ULVIK (TV 2): Da de utenlandske turistene forsvant, ble virksomheten til Hans og Gro reddet av nordmenn på norgesferie. Tall fra Opinion viser at de sannsynligvis kan glede seg til korona-sommer nummer to.

Det er både kraft og presisjon i den elektriske klippetangen til gårdseier Hans Uglenes (54).

5000 epletrær er beskåret. «Bare» tusen trær gjenstår, når TV 2 kommer kommer på besøk.

– Det er mye bedre å klippe med denne elektriske enn å gjøre det for hånd. Det gjelder å fjerne litt slik at alle eplene på treet får sollys i løpet av sommeren, sier han.

I fem generasjoner har familien drevet Syse Gard i Ulvik. Sammen med de mange andre gårdene i naturskjønne Hardanger, er dette Norges hovedsete for frukt og sider.

Matproduksjon er helt sentralt i driften av Syse Gard, særlig etter at koronaviruset tok vekk store deler av turistvirksomheten. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Korona-stopp

I tillegg til fruktproduksjon, har familien Uglenes siden 2006 satset på dyrehold, kjøttproduksjon, foredling av mat og arrangering av guidede turer for turistgrupper, bedrifter og andre som ønsker å få en smak av norsk fjordidyll.

Da koronakrisen slo til i mars i fjor, sa det stopp for all turistvirksomhet.

– I 2019 hadde vi 5500 besøkende på guidet omvisning, og 2020 så ut til å bli et fantastisk år. Mange bestiller lang tid i forveien, og da vi kom til mars hadde vi rekordmange bookinger. Da koronakrisen slo til, forsvant alle sammen, sier Hans.

I et vanlig år er 80 prosent av de besøkende utenlandske turister. Flere av dem kommer med busser, og svinger innom gården mens de er på rundtur i Hardanger i regi av ulike turselskap.

Med godt utsyn til fjorden, er Syse Gard en av mange gårder i Hardanger som vanligvis nyter godt av turisme fra inn- og utland. Slik er det ikke nå. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Da vårens og sommerens bestillinger gikk fløyten, forsvant umiddelbart en million inntektskroner for ekteparet Hans og Gro. Det verste med krisen var usikkerheten.

– Det var veldig mange avbestillinger, folk som flyttet bookinger, og man visste aldri hva dagen ville bringe. Det var kanskje den usikkerheten som var veldig krevende, sier Gro Tveit Uglenes.

I tillegg måtte gårdsdriften gå sin gang, og epler fra tusenvis av frukttrær måtte høstes. Vanligvis leier ekteparet inn hjelp fra utlandet, men i fjor måtte familie og kjente trå til for å rekke over alt.

Godt salg av egenprodusert mat til nordmenn på norgesferie reddet virksomheten til ekteparet Hans og Gro Uglenes da korona-krisen slo til i fjor. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Et uventet vendepunkt

Da fellesferien tok til i slutten av juni, skjedde det imidlertid noe uventet.

Spådommen om lite folk og slunken sommer ble gjort til skamme da nordmenn på norgesferie begynte å rulle inn på tunet i hopetall.

– Bobilene begynte å komme, og det økte på med norske turister utover sommeren. De er kjøpesterke og handlet mye, så vi tjente faktisk inn mye av det vi tapte på fraværet av de utenlandske turistene, sier Hans, før Gro følger opp:

– Juli i fjor var en av våre beste måneder. Vi er jo heldige fordi vi har mange bein å stå på. Vi produserer råvarene selv, foredler dem, selger dem, og forteller om dem på guidede turer. Da vi mistet turene, klarte vi oss med de andre delene, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

I fem generasjoner har familien drevet gården i Ulvik. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

86 prosent tror på norgesferie

Nå står vi på trappene til koronasommer nummer to, og selv om koronaviruset også i år har stukket kjepper i hjulene for bookinger og guidede turer, har ekteparet på Syse Gard nå store forventninger til sommeren.

– Nå tør vi å håpe på at det blir veldig mange nordmenn som kommer på besøk og ferierer i Norge, sier Hans.

Det kan fort skje. Ifølge en april-undersøkelse fra Opinion og Norsk Koronamonitor, tror hele 86 prosent av nordmenn på norgesferie i år. Dette er også en økning på ni prosentpoeng fra januar.

Kun 5 prosent av de spurte tror det blir ferie utenlands i sommer.

Saken fortsetter under bildet.

Dyrehold og foredling av kjøtt er også en stor del av driften ved Syse Gard. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Vi har nå nøyaktig samme og høye andel som forventer norgesferie i år som vi så gjennom hele vårparten i fjor. Troen på utenlandsferie er forsvinnende liten, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

15.700 personer ble spurt gjennom mars i forbindelse med undersøkelsen. 9 prosent svarer at de ikke vet.

– Lærdommen i fjor vår var at nordmenn heller syntes at åpningsfasen gikk for fort enn for sakte, selv om mange også støttet myndighetenes tempo. Flertallet var spesielt kritisk til å åpne grensene og antok at økt smitte ble resultatet, sier Clausen.

Det er ikke alle på Syse Gard som bekymrer seg over korona-viruset. Disse tenker nok på helt andre ting. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Lys i enden av tunnelen?

Med fjorårets gode besøkstall friskt i minne og visshet om at stadig flere blir vaksinert, klarer ekteparet Uglenes å se et lys i enden av korona-tunnelen.

– Vi ser vel et lite lys, men man kjenner jo fortsatt på usikkerheten. Det er litt vanskelig å markedsføre seg, når man ikke vet helt hva man har mulighet til å markedsføre.

I tillegg nevner paret de nye utfordringene med det muterte viruset, større krav til avstand, og dermed et større ansvar for å sikre at det er trygt å ha folk på besøk.

Håpet er at det blir mulig å invitere utenlandske turister til høsten.

– Hvor mye ser dere frem til å vende tilbake til en normal hverdag?

– Det gleder vi oss veldig til. Når det er folk her, og alt funker, så får man energi, sier Gro.