West Ham tabbet seg ut: – Feil som ikke kler et mulig Champions League-lag

Se West Hams klønete selvmål øverst!

Newcastle - West Ham 3-2:

West Ham ble felt av egne feil og lå under 0-2 ved pause mot Newcastle. Men i andreomgang slo David Moyes' menn tilbake med ti mann og maktet å utligne til 2-2 etter en fenomenal laginnsats og opphenting.

Men snaue åtte minutter før slutt dukket Newcastles superinnbytter Joseph Willock opp og ordnet den avgjørende 3-2-scoringen som sikret hjemmelaget seieren.

– Jeg var glad for å komme inn og score på mitt andre touch på ballen. Men jeg har jobbet med headingene mine, og det var gøy å få fortjeneste for det, sa en fornøyd matchvinner Willock til Sky Sports etter kampslutt.

– Vi har ikke reddet plassen helt enda, men om vi vinner noen av våre siste kamper, så vil vi være trygge, slo han fast.

Newcastles manager Steve Bruce var lettet etter seieren.

– Jeg har sagt det før, men denne jobben burde kommet med en helseadvarsel. Vi var bedre elleve mot elleve enn ti mot elleve. Vi sløste med sjansene i første omgang og ga West Ham mulighet til å komme inn i kampen igjen. Men jeg er lettet over at vi vant til slutt, mente Newcastle-sjefen.



West Ham-tapet var ikke bare en gave til Chelsea og Liverpool, som begge jakter på fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong. De tre poengene til Newcastle var også en gave i kampen for å unngå nedrykk.

Vinner Liverpool og Chelsea sine kamper denne runden, er West Ham nede på sjetteplass.

Tabbe-bonanza

West Ham-tabbene kom nærmest på rad og rekke i første omgang.

Først tabbet Craig Dawson seg ut og mistet ballen etter et horribel taklingsforsøk, noe som endte med at Issa Diop på klønete vis satte ballen i eget nett. Like etter fikk Dawson rødt kort for forseelsen i forkant.

Så klønet keeper Fabianski seg til seg, og forærte Joelinton 2-0-scoringen. Marerittomgangen fra West Hams side ga Newcastle et ypperlig utgangspunkt før de siste 45.

– I sekundene før 1-0-scoringen gikk alt galt for West Ham. Det endte med scoring og at laget måtte spille én time med ti mann, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt, før han slo fast følgende etter Newcastles 2-0-scoring:

– Tabbene felte et West Ham på jakt etter Champions League-spill. Det var feil som ikke kler et mulig Champions League-lag. Og det var feil som kan sørge for at West Ham nettopp ikke blir det, mente han.

- Katastrofe-omgang av West Ham. Rett og slett katastrofe, sa Trevor Morley i Premier League-studio i pausen.

– Hvordan kunne keeperen miste den? Nok en katastrofe av West Ham, mente Morley om Fabianskis glipp som ga Newcastle 2-0.

Slo mesterlig tilbake

Etter pause kjempet West Ham seg tilbake, til tross for at laget var en mann mindre. Mannen bak reduseringen, Issa Diop, headet inn reduseringsmålet med snaue 20 minutter igjen å spille. Igjen var det kamp på St. James Park.

Kvarteret før slutt fikk West Ham straffe etter hands innenfor 16-meteren av Ciaran Clark og VAR-sjekk. Jesse Lingard var iskald fra straffemerket og utlignet til 2-2.

– De første 45 florerte feilene for West Ham. Men så fikk de orden på sakene, mente Mørtvedt etter 2-2-scoringen.

Newcastle hadde imidlertid mer på lager. Innbytter Joseph Willock steg til værs åtte minutter før slutt og sendte hjemmelaget i ledelsen igjen.

Dommeren la til åtte minutter på St. James Park. Det ble noen nervepirrende minutter for Newcastle-fansen. Steve Bruces menn maktet å holde hodet kaldt og dro i land seieren som gjør at de i hvert fall over halveis har reddet plassen i Premier League.