Toril kan se hjemmet sitt fra karantenehotellet

Toril Johansen og ektemannens hyttetur resulterte i et karanteneopphold på et hotell i deres eget nabolag.

Toril Johansen og ektemannen mener at besøket på hytta i Sverige var nødvendig.

– Vi har et museproblem der, og måtte også fikse noen frosne rør. Og i tillegg, så vil jo vi som pensjonister gjerne være der i påsketiden, sier hun.

Ekteparet måtte returnere til Norge for å få koronavaksinene sine. De var forberedt på at det kunne resultere i et opphold på karantenehotell, men hadde et håp om å få slippe.

– Hytta ligger dypt i de svenske skoger, i Åmol kommune. Når vi reiser dit, så kjører vi direkte fra A til B. Det er det minst smittefarlige vi kan gjøre. Vi hadde handlet inn mat på forhånd, for å unngå å ha kontakt med andre mennesker, sier Johansen.

– Vi håpte på å bli møtt med litt sunn fornuft på grensen, men de var ikke interessert i å høre, forteller hun videre.

Ekteparet ble sendt til Quality Hotel Fredrikstad, som ligger en ti minutters lang spasertur fra deres eget hjem.

– Det bør være likt for alle

Johansen sier at hun priser seg lykkelig for at det har vært så fint vær mens paret har vært på karantenehotellet, slik at de har hatt muligheten til å gå turer i hotellets nærmiljø.

Det er et nærmiljø som de allerede kjenner ganske godt. Johansen sier at de i praksis kunne ha tuslet hjem til leiligheten hver eneste dag.

Hun sier at opplegget på karantenehotellet er «strukturert og bra», men hevder likevel at hun bærer større risiko for å bli smittet der, i forhold til om hun hadde vært i sitt eget hjem.

Unødvendig reise

Østfoldingen luftet først ut frustrasjonen i Facebook-gruppen «Gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige».

– Mange har jo fått helt forferdelige problemer på hyttene sine. Vi mente at vi reiste med god grunn, sier hun.

Ekteparet hadde sluppet å måtte dra på karantenehotell dersom reisen var ansett som å være nødvendig. Johansen sier at ekteparet har full respekt for smittevernreglene, men mener samtidig at de bør revideres.

– Smitten gjør ikke forskjell på nødvendig og unødvendig reise. Reglene bør være like for alle.

Rammer skjevt

Unni Karlsen skrev også inn til TV 2 under en spørretime med Helsedirektoratet søndag morgen.

Hun og mannen bor på hver sin side av svenskegrensen.

– Hvor lenge varer karantenebestemmelsene for oss som har egen bolig i Norge? Huset mitt står tomt, skrev hun.

SVARER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det er nødvendig med et strengt regime. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er et godt spørsmål og hovedsakelig en ordning som Justisdepartementet styrer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han forteller at det å skille mellom nødvendig og unødvendige reiser er vanskelig.

– Det er vanskelig og det rammer skjevt. Hovedpoenget er at det skal hindre flere smittetilfeller fra utlandet, spesielt av mutert virus, og da må vi ha et stengt regime. Da er det vanskelig å gjøre unntak, sier Nakstad.

Han forteller at smitten i Sverige nå er «dramatisk».

– Selv om mange har gode argumenter for at de ikke bør ha karanteneplikt etter å ha besøkt noen venner og man åpner opp for det, kan det fort føre til mer smitte, sier Nakstad.

Strammet inn

Tidligere kunne man tilbringe karantenen hjemme dersom man kunne gjennomføre karantenen på det som ble regnet som et egnet karantenested.

Fra slutten av mars strammet regjeringen inn slik at alle tilreisende til Norge plikter å gjennomføre hele karantenetiden på karantenehotell uansett. Det er bare gjort noen få unntak fra reglen.

– Regelverket tilsier at såfremt det ikke er en nødvendig reise, så blir man henvist til karantenehotell av politiet. Det er politiet som håndhever regelverket. Vår jobb å ivareta karantenehotell-ordningen, sier virksomhetsleder helse og kommuneoverlege Karianne J. Bergman i Sarpsborg til VG.