Norske Sten Magne (75) møtte prins Philip: – Han la seg i senga mi

75-åringen er i dag leder for Hurtigrutemuseet i Stokmarknes. Engen husker godt møte med den engelske prinsen i 1979.

– Det var veldig spennende til å begynne med. En ung kaptein skulle ta imot prins Philip. Det var helt fantastisk, bare det, sier Engen med et smil.

Han forteller at han selv gikk ned på dekk for å ta imot prinsen. Dette imponerte prins Philip, og isen ble raskt brutt da han kommenterte at han ble positivt overrasket over å bli møtt av kapteinen personlig.

– Etter det hadde vi en samtale på rundt en time på brua, og spiste lunsj. Det var veldig koselig, mimrer Engen.

– Han snakket rett fra levra

Den avdøde prinsen var kjent for å være direkte i måten han pratet på, og den norske kapteinen husker han som en som snakket rett fra levra.

Sten Magne Engen husker med glede tilbake på møtet. Foto: TV 2

– Det vi snakket om hadde mye med sjøen å gjøre, og med samfunet ellers. Jeg ble helt overrasket da han kritiserte britisk industri og sånne ting. Det var så artig, sier 75-åringen.

– Da vi gikk forbi kongeskipet ut fra Portsmouth kom han med et godt råd til meg til reperasjon av dekkene på båten min, for han hadde et stoff som var fantastisk. Han var helt oppi skyene da han fortalte meg det, så sa han det stoffet der må du kjøpe, også er det fransk. Han snakka rett fra levra, det er helt klart.

Lånte Engens seng

Av sikkerhetsmessige årsaker befant prinsen seg i kapteinens lugar under store deler av overfarten. Den lå nemlig fremst i en korridor, der sikkerhetsvaktene kunne sitte og passe på.

Engen forteller at lugaren var pyntet med blomster, og at barskapet var godt fylt opp. I tillegg var det bakt kaker til det store besøkt.

– Det var veldig koselig, for jeg ble invitert inn, og vi spiste lunsj. Etter lunsjen gikk han og la seg i senga mi. Der ble han i en times tid, forteller han.

Engen forteller at store deler av mannskapet var briter, og at mange synes det var svært spennende med kongelig besøk.

– De synes det var så flott og alle var så glade. De som hadde tatt han i hånden sa at de ikke vasket seg på henda en uke etterpå, forteller han.

– Sengetøyet mitt forsvant plutselig da han hadde dratt også, legger han til.



Et lite fysisk minne har den norske kapteinen også fått med seg fra møte. Igjen i lugaren lå nemlig en bit av prinsens koffert.

– Den har jeg som suvenir den dag i dag, smiler Engen.