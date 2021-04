Slår et slag for hårete bikinilinje: – Noen ganger shaver jeg, andre ganger ikke

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da en følger påpekte at artisten, Adelén Steen (24), viste kjønnshår, tok hun til Instagram.

Fredag delte artisten, Adelén Steen (24) et bikinibilde på Instagram, hvor en følger påpekte at det var mulig å se kjønnshår rundt bikinilinjen.

Big deal

24-åringen delte på Instagram sin histogramfunksjon ett motsvar til kommentaren.

– Normaliser hårete bikinilinjer. Både en hårete og en barbert en.

SLÅR TILBAKE: 24-åringen vil normalisere hårete bikinilinjer Foto: Privat/Instagram

Til God kveld Norge forteller artisten at hun ikke har noen spesielle tanker rund temaet, annet en at det burde være helt uinteressant for andre hva man gjør med kroppshårene sine.

– Noen ganger shaver jeg, andre ganger ikke - og det er null stress med bikini, sier hun og fortsetter:

– Stubber og irriterte porer, lange hår, hårløst - ingenting å skjule. Alt er vanlig, forteller hun.

På vei mot riktig retning

Hun forteller at hun ikke ønsker å skrive et omfattende innlegg om normalisering av kroppshår, siden hun ikke tenker så mye over det daglig.

– Jeg tror den beste måten å gjøre det på er å omfavne det selv. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger, og det viser at vi er på vei mot riktig retning, avslutter hun.

Tross en negativ kommentar, er resten av kommentfeltet fulle av lovord om artisten.