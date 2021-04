Ap vil fjerne abortnemndene og utvide grensen til uke 18

Arbeiderpartiet vil utvide grensen for fri abort fra uke 12 til uke 18, og erstatte dagens abortnemnder med et frivillig tilbud om medisinskfaglig oppfølging.

Det var sent fredag kveld at redaksjonskomiteen på landsmøtet landet et kompromiss-vedtak.

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.» er parteits nye, vedtatte politikk.

Redaksjonskomiteens leder, stortingsrepresentant Anniken Huitfelt fra Akershus, redegjorde for landsmøtet om forslaget og sa at partiet går inn for at det etter uke 12 skal innføres en tettere helsefaglig oppfølging av kvinnen.

Historisk endring

Men i motsetning til dagens system, hvor gravide kvinner etter uke 12 må ha godkjenning av en nemd for å få utført en abort, så skal kvinnen selv få bestemme også helt frem til uke 18.

– Nemndsystemet har utspilt sin rolle. Samtidig er vi tydelige å at det er forskjell på uke 12 og uke 18, og det er viktig at det utredes godt nå en medisinsk veiledning for kvinnen i denne perioden. Men: vi er tydelige på at det er kvinnen selvbestemmelse som skal gjelde, sier partileder Jonas Gahr Støre etter vedtaket.



Han presiserte også at det vil være helt frivillig for kvinner som ønsker abort etter uke 12 å ta imot tilbudet om medisinskfaglig veiledning som Ap nå foreslår å etablere.



– Slik må det være, sier Støre.



Det var Aps ungdomsparti, AUF, som kjempet gjennom forslaget på moderpartiets landsmøte.

– Vi er veldig stolt av å ha fått vedtatt å avvikle abortnemndene til uke 18. Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemnd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NTB.

– Det er et stort gjennomslag for oss i AUF, føyer hun til.

Sp bekymret

Arbeiderpartiet går også inn for å reversere innskrenkningene i abortloven som Solberg-regjeringen har innført de siste årene.

Ap-vedtaket skaper uro i Senterpartiet, som vil danne regjering med Ap dersom de rødgrønne vinner valget til høsten.

– Det å skrote nemndordningen er en veldig stor endring av dagens abortlov, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Hun mener nemndene fungerer som en sikkerhetsventil i abortloven.

– De er med på å sikre hovedpoenget i abortloven, nemlig større regulering jo lenger ut i svangerskapet man er, for å sikre større vern av barnet. Vi kan godt være med på å styrke nemndene, men å skrote dem er jeg imot, sieBr hun.

KrF: – Radikalt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier han frykter det nå går mot en historisk liberalisering av abortloven etter høstens valg.

– Dette er både trist og urovekkende. Det er radikalt at Arbeiderpartiet nå vil avvikle abortnemdene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Aps nye politikk betyr at rettsvernet som et ufødt liv har i dag etter uke 12, i praksis blir borte frem til uke 18. I dagens lov har også fosteret et vern og noen rettigheter etter uke 12 i svangerskapet, sier Ropstad, og legger til:

– At store deler av venstresiden går inn for utvidelse av abortgrensen, når teknologien gir oss muligheten til å redde premature barn stadig tidligere, er helt uforståelig. En stemme på venstresiden i norsk politikk kan med dette bli en stemme for en sterk liberalisering av abortloven, sier KrF-lederen.