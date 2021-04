Bendtner må møte i retten igjen – vil konfiskere danskens rådyre Porsche

Ifølge danske B.T er Bendtner tiltalt for i alt sju forhold, som alle inkluderer overtredelse av veitrafikkloven.

Fem av syv forhold omhandler kjøring uten gyldig førerkort, mens to forhold omhandler overtredelse av fartsgrensen. 9. juni ble Bendtner stoppet i 58 kilometer i timen i 50-sonen ved Nørre Allé i København, men han noen måneder i forveien ble tatt i 157 kilometer i timen i 110-sonen på Helsingørmotorveien.

Påtalemyndighetene mener den tidligere Arsenal, Juventus -og Rosenborg-profilen har kjørt uten gyldig førerkort.

De vil i retten legge ned påstand om straff på bøter, i tillegg til at myndighetene vil konfiskere Bendtners Porsche Taycan Turbo S, som har en prislapp på om lag to millioner kroner i Danmark. Bilen har 625 hestekrefter og en topphastighet på 260 kilometer i timen.

Dersom Bendtner blir funnet skyldig, så vil det være tredje gang han går ut av byretten i København med en dom i bagasjen, skriver B.T. I november 2018 ble han idømt en fengselsdom på 50 dager for vold mot en taxisjåfør. Han måtte sone med fotlenke.

I 2013 ble Bendtner fratatt førekortet i tre år, samt ble dømt til en bot på 842.000 danske kroner, etter å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.

Nicklas Bendtners forsvarer Anja Velbæk Mouridsen opplyser at den tidligere fotballspilleren erkjenner skyld i to forhold, som omhandler fartsovertredelse. Hun avviser imidlertid de fem tiltalepunktene som omhandler kjøring uten gyldig førerkort. Advokaten vil i retten påvise at Bendter kjører med et britisk førerkort, som også er gyldig i Danmark.

Saken mot Nicklas Bendter er berammet 27. april, og det er satt av tre timer til rettssaken.