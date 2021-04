Oslo-Raymond misunner Bergen - nå vil han vurdere å lette på ett tiltak

Fredag tok store deler av landet det første steget mot å gjenåpne Norge. Etter tre uker med nasjonal skjenkestopp, åpnet kranene igjen - til glede for mange nordmenn.

Og så meteorologen leverte etter bestilling på den store gjenåpningsdagen, og flere benyttet muligheten til en utepils i solen.

UTESERVERING: Sol og varmegrader i Bergen by trakk fornøyde gjester til uteserveringen på bryggen den store gjenåpningsdagen. Foto: Kåre Breivik/ TV 2

– Jeg blir litt sjalu

Kontrastene er derimot store fra Bergen til Oslo. Hovedstaden og andre smitterammede kommuner må imidlertid la lettelsene vente på. Byrådsleder Raymond Johansen innrømmer at det er tungt.

– Jeg blir jo litt sjalu, det tror jeg alle blir når vi ser folk skåler og tenker på hvor mye vi gleder oss til det kan skje her, sier Johansen til TV 2 lørdag.

UTEPILS: Ute i Bergen nyter folket den gjenåpnede alkoholserveringen. Oslo må derimot vente litt lenger. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Byrådslederen håper at Oslo-folk kan klare å kose seg her også, men sammen med få nære og uten å drikke pils ute.

– Akkurat nå er det uforsvarlig. Det verste som kan skje er at vi nå åpner opp og blir nødt til å stenge ned igjen nok en gang.

Dette tiltaket kan lettes på tidligere

Byrådet har tidligere sagt at Oslo må belage seg på en tregere gjenåpning enn resten av landet.

I første omgang varer de nåværende tiltakene, som innebærer full skjenkestopp, stengte butikker og serveringssteder, og forbud mot flere enn to gjester hjemme, til 29.april.

Men smittetallene flater ut, og har til og med hatt en nedadgående trend de siste dagene i Oslo. Det gjør at byrådet nå vil vurdere å lette på spesielt ett tiltak.

TO UKER TIL: 14.april kunngjorde byrådet at de strenge tiltakene i hovedstaden forlenges i to uker, til og med 29. april. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det første vi må lette på er de mest inngripende tiltakene, og det er åpenbart regelen om to gjester hjemme.

– Ser du for deg at det kan bli lov med flere gjester før disse to ukene har gått?

– Det er i hvert fall den vurderingen jeg mener vi må ta, fordi dette er så inngripende i folks liv. Så det må vi komme tilbake til, samtidig som vi inderlig håper at den positive utviklingen fortsetter, sier Johansen.

- Spar lommeboka for bøter

Enn så lenge påpeker Johansen at vi nå må holde ut litt til og komme oss over kneika sammen.

Samtidig kommer han med en oppfordring til de som gjerne skulle vært sosiale sammen i finværet denne helgen:

– At folk går ut, holder avstand og møtes er helt greit. Det kommer sikkert til å være noen som går over streken og møter for mange. Det bør de være forsiktige med, fordi det er ting som er straffbart og kan bli bøtelagt her i Oslo, sier han og legger til:

VÅR: Det fine været denne helgen må nytes i lag med få andre mennesker. Det er beskjeden fra byrådslederen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Da er det bedre å spare de pengene og bruke det på en restaurant når det åpner igjen.

Klarer Oslofolket å holde smitten nede mens vaksinedosene nå ruller inn, tror Johansen at vi vil gå en lysere sommer i møte.

– Nå må vi få opp vaksinetempoet, og få ned smitten slik at vi kan hindre for mange innleggelser på sykehusene i Oslo, sier han.