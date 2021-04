Enken til NHL-profil får hatmeldinger: – Det har ødelagt meg

For et drøyt år siden mistet 27 år gamle Emily Cave sin mann, NHL-profilen Colby Cave (25). Nå tar hun et kraftig oppgjør med hatmeldingene hun har fått på sosiale medier.

Det var 11. april i fjor at NHL-klubben Edmonton Oilers bekreftet at Colby Cave var død etter å ha blitt rammet av hjerneblødning.

– Det er med stor sorg vi deler nyheter om at vår Colby Cave gikk bort denne morgen. Jeg (Emily) og våre familier er i sjokk, men vår Colby var dypt elsket av oss, familien, venner, hele hockeysamfunnet og mange flere. Vi takker alle for deres bønner i denne vanskelige tiden, skrev kona Emily Cave i en åpent brev på klubbens nettsider etter det tragiske dødsfallet.

Etter tapet av ektemannen har Emily Cave slitt med å takle sorgen. At såkalte nettroll har sendt henne hatmeldinger på sosiale medier har bare gjort situasjonen enda verre for enken.

– Etter å ha sett flere falske profiler, som kommenterer på ting og sender meg beskjeder som er dypt sårende, har jeg bestemt meg for å ta en pause for å dele ting på sosiale medier, skriver hun på sin Instagram-konto.

Den 27 år gamle enken avslører litt av hatmeldingene hun har mottatt etter at mannen brått døde.

– Å bli kalt ting som ekstremt oppmerksomhetssøkende, at min man ville være skuffet over meg, og at jeg har skylden for at han lider i himmelen, har ført til at jeg nå har nådd bristepunktet. Det har rett og slett ødelagt meg. Colby ville være knust på mine vegne. Jeg er ikke på et godt sted mentalt, det ville ingen 27 år gamle enker vært etter slike ting, med tanke på hva som er sagt og gjort, skriver Emily Cave videre ifølge Sporten.dk, som omtalte saken i Norden først.

Hun forteller at meldingene hun har mottatt på sosiale medier, ofte fra personer som skjuler sin identitet, har gått svært hardt inn på henne.

– Jeg klarer det ikke, hvis det fortsetter. Det kan jeg si med sikkerhet. Jeg klarer det ikke. Mine fantastiske venner og min fantastiske familie, terapi og lignende kan brukes til en viss grense. Jeg er livredd for å se på min telefon. Jeg er livredd for å se hva som er sendt, hva folk har sagt, eller hva som blir kastet i min retning. Alt dette mens jeg sørger over min mann, sier Cave, som nå altså har bestemt seg for å ta en pause fra sosiale medier.

Colby Cave spilte 67 NHL-kamper for Boston Bruins og Edmonton Oilers, i tillegg til kamper for Oilers' farmerlag Bakersfield Condors i AHL.