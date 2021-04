Én person er ikke gjort rede for etter eksplosjon i bolig – mistenker dynamitt

Et stort område ble sperret av og naboer ble evakuert etter en eksplosjon i et bolighus i Osterøy kommune. Brannvesenet mistenker at det var dynamitt som utløste eksplosjonen.

En stor eksplosjon i Osterøy kommune i Vestland førte til at mange varslet brannvesenet lørdag morgen.

– Det var en stor eksplosjon. Taket var nede og veggene var kollapset, og det var ikke mye igjen av huset da vi kom frem. Vi mistenker at det var dynamitt i huset som førte til eksplosjonen, sier Ronald Drotningsvik, som er vaktkommandør i 110-sentralen.

Politiadvokat Ingrid Wåge Postvoll sier til TV 2 at politiet jobber ut fra at hendelsen var en ulykke, men at de har flere hypoteser.

Innledningsvis sa politiet at de var usikre på om noen befant seg i huset da eksplosjonen skjedde. Brannvesenet opplyser at én person fortsatt ikke er gjort rede for.

– En person, som vi knytter til adressen, er ikke gjort rede for. Det er ikke meldt om andre skadde personer, sier Drotningsvik.

Det brant kraftig i huset. Foto: Tipser

I en pressemelding skriver politiet at totalt fire personer er registrert på adressen. De tre andre har politiet kontroll på.

Innsatsleder på stedet, Frank Listøl, sier til TV 2 politiet nå driver taktisk etterforskning for å finne ut hvor vedkommende er.

– Vi har satt ned en stor etterforskningsgruppe som ser på denne saken, og nå vil vi etter hvert gå inn når branntomten har blitt kald, søndag eller mandag, og undersøke tomten, sier Listøl til TV 2.

Naboer ble evakuert

Nødetatene opprettet en sikkerhetssone på hundre meter rundt huset.

– Det var et bra smell og det er glass over et stort område. I tillegg var det en mindre eksplosjon senere, som vi mistenker skyldes en propantank, sier vaktkommandøren.

Han forteller at et 20-talls personer ble evakuert i området.

– Jeg hørte en kjempesmell

TV 2 har snakket med en mann som var på stedet da eksplosjonen gikk av.

– Jeg har en mor som bor på eldresenteret her, så jeg skulle ned og besøke henne. Så hørte jeg plutselig et kjempesmell. Da gikk huset i luften, cirka 100 til 150 meter fra meg, forteller mannen.

Han ønsker å være anonym.

– Jeg tenkte at det kanskje var en entreprenør som hadde begynt å sprenge fjell, men stusset litt over at vi ikke hadde fått beskjed eller forvarsel om et eventuelt sprengningsarbeid. Men så tok det full fyr, og da skjønte vi at det var noe annet, sier mannen.

Han forteller at det smalt flere ganger i ruinene av huset i etterkant og at murstein lå strødd rundt.

– Det var et skikkelig smell og masse svart røyk.

Han forteller at han ikke kjenner personene som bor der, men sier han håper det ikke har gått noen liv i tragedien.

Totalskadd

Huset stod i full fyr og var totalskadd da nødetatene kom frem på stedet.

Rett før klokken 11 opplyser brannvesenet at flere av patruljene har dratt fra stedet.

– Nå står det to biler igjen der ute. Mannskapet bruker en vannkanon til å dynke ned huset og områdene rundt. De fleste andre bilene er i ferd med å returnere, sier Drotningsvik.

Fullstendig overtent

Politi og brannvesen rykket ut til boligbrannen lørdag morgen før klokken 9.

– Innledningsvis fikk vi melding om at det hadde vært en eksplosjon i et hus. Vi er på stedet nå og huset har helt kollapset, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Brannvesenet startet slukningsarbeidet så fort de kom til stedet.

BT har også snakket med to naboer som fortalte at de våknet av et kraftig smell som de oppfattet som en eksplosjon.

– Vinduer og bygningsdeler ligger blåst ut over jordet rundt 20 meter fra huset og ut mot veien. Det gikk cirka fem minutter fra eksplosjonen til huset begynte å brenne. Etter noen få minutter var huset fullstendig overtent, sa den ene naboen til BT.