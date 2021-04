Kaos for politiet da ølkranene åpnet: – Vi er utsatt

Gjenåpningen av Norge er igang og fredag ble nasjonal skjenkestopp hevet. Det førte til en hektisk natt for politiet i Bergen – slik var det for patruljene på jobb.

Natt til fredag lettet regjeringen på de nasjonale tiltakene. Flere tok til gatene for å feire med en etterlengtet pils, når alkoholserveringen igjen åpnet etter tre uker med nasjonal skjenkestopp.

I dekningsområdet til Vest politidistrikt har det vært en hektisk kveld og natt. TV 2 har fått være med en patrulje gjennom natten for å sjekke hva utelivet i Bergen sentrum hadde å by på.

- Helt fantastisk!

Allerede før midnatt var politiet forberedt på en hektisk kveld etter en ettermiddag preget av store folkemengder som har nytt av sol og utepils.

GJENÅPNINGSDAGEN: Strålene sol, varme temperaturer og åpne ølkraner ga feststemning i Bergen natt til lørdag. Foto: TV 2

TV 2 møtte flere som var ute og feiret den store gjenåpningsdagen.

– Vi er så glade for at vi endelig kan gå på byen og være ute til klokken 22 igjen. Det er helt fantastisk! Vi håper bare at folk ikke misbruker denne sjansen, og fortsetter å respektere de reglene som er satt, sier to venninner som har funnet seg en plass på uteserveringen i Bergen.

38 meldinger om ordensforstyrrelser

Utover natten ble det svært hektisk for politiet. Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Frode Kolltveit opplyser at det er registrert 38 innslag som går på ordensforstyrrelser på privat og offentlig sted, siden klokken 22.

– Det har vært masse å gjøre for patruljene. Det har gått i ett med flere oppdrag knyttet til fest og ordensforstyrrelse, sier patruljen TV 2 har fått være med igjennom natten.

På veien rykker vi ut til en fest med 10 til 15 deltagere. Der måtte politiet avslutte festen på stedet, og festarrangøren fikk et pålegg om å sende gjestene sine hjem.

Patruljen påpeker at større folkemengder utgjør en smittefare for politiet.

– Vi har en utfordring i forhold til den situasjonen vi står i, når vi skal håndtere ordensforstyrrelser. Vi tar de forholdsreglene vi må ta, men det er klart vi er utsatte.

Kan bli en hektisk helg

ORDENSFORSTYRRELSER: Politiet sier de har hatt mye å gjøre denne fredagen, med flere meldinger om fest og bråk. Foto: TV 2

Festingen vil trolig fortsette gjennom helgen, i følge politiet.

– Vi frykter at det kan bli en hektisk helg på grunn det fine været, men vi krysser fingrene for at det skal gå fint.

En vennegjeng TV 2 møter på gaten i Bergen sier det var merkbart flere mennesker ute i sentrum i dag.

– Det kan virke som at folk ser lys i enden av koronatunnelen.

Like etter møter vi to kolleger som har vært ute for første gang etter flere uker med hjemmekontor.

– Det er veldig godt å se andre fjes igjen. Vi har jo blitt vant til å se hverandre gjennom skjermene, sier Christian Hauseng Smedbye.

FOLKETREFF: TV 2 møter flere som forteller at de merker godt at betydelig flere tok til gatene i Bergen sentrum denne fredagen. Foto: TV 2

Åtte anmeldt etter fest

Flere steder i landet har det vært fest natt til lørdag. I hovedstaden rykket politiet ut til en fest der åtte ble anmeldt for overtredelse av smittevernreglene.

– Det var flere meldere som hadde reagert på støy fra adressen. Da politiet kom til stedet var det flere enn antallet som er lovlig til stede i leiligheten, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Line Skott til TV 2.

Også i Øst politidistrikt har det vært litt å gjøre, og politiet der har fått totalt 25 meldinger om ordensforstyrrelser.

– Vi frykter at det kan bli en hektisk helg på grunn det fine været, men vi krysser fingrene for at det skal gå fint.