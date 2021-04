Trumps venn saksøkes – mener han skylder titalls millioner i skatt

Fredag gjorde det amerikanske Justisdepartementet det kjent at de saksøker Donald Trumps tidligere politiske rådgiver, Roger Stone for skatteunndragelse.

Stone har vært en langvarig alliert av den tidligere amerikanske presidenten. Forholdet mellom de to går helt tilbake til da Stone var lobbyist for Trumps kasinovirksomhet på 1990-tallet.

Stone og hans kone anklages nå for å ha latt være å betale nærmere 17 millioner norske kroner i skatt.

– Nektet å betale det de skylder

I søksmålet som ble fremmet i Florida fredag, hevdes det at paret i har betalt for lite i skatt fra 2007 til 2011. Også i 2018 skal Stone ikke ha betalt det han skulle i skatt.

– Til tross for varsler og krav om betaling, har Roger og Nydia Stone ikke klart- eller nektet å betale det de skylder i skatt, heter det i søksmålet.

I november 2020 ble Stone funnet skyldig i alle punkter i en rettssak der han blant annet var siktet for vitnepåvirkning og for å ha løyet for Kongressen da Russlands innblanding i 2016-valget ble etterforsket.

Han ble dømt til 40 måneder i fengsel, men daværende president Trump benådet så Stone og hans dom frafalt.

DUO: Roger Stone har stått ved Donald Trumps side siden tidlig på 90-tallet. Foto: Daniel Hulshizer / AP / NTB

– Politisk motivert

Stone uttalte til nyhetsbyrået AP fredag at søksmålet føyer seg inn i rekken av det han mener er en politisk kamp mot ham.

– Skattemyndighetene(IRS) er godt kjent med min tre år lange kamp for frihet vedrørende den korrupte Mueller-etterforskningen og at den har etterlatt meg fattig, sa Stone til AP.

Han sier det ikke er noen tvil om at søksmålet er politisk motivert.

– De er klar over at jeg ikke har noen eiendeler og at søksmålet deres er politisk motivert, sa han og fortsatte:

– Det amerikanske folk vi i rettssalen se at jeg er på randen til konkurs og at det ikke er noen eiendeler igjen som staten kan ta, sa Stone.