Brasil ber kvinner vente med å få barn – frykter virusvariant er farligere for gravide

Fredag ble 76.000 nye smittetilfeller og 3.070 nye koronadødsfall registrert Brasil. Landet som nå er et korona-episenter tar nå et uvanlig grep.

Smittetallene i samba-nasjonen er dystre. Av Brasils befolkning på 210 millioner, har nesten 13 millioner hatt viruset til nå under pandemien. Opp mot 270.000 av dem døde med sykdommen.

I slutten av februar skjøt alle grafer til værs. Landet var inne i en ny og voldsom smittebølge. En av grunnene til den nye bølgen med smitte, er den brasilianske mutasjonen(P.1) som nå dominerer i landet.

Smitteøkningen har landets befolkning og helsevesen smertelig fått erfare.

Må binde pasienter fast i sykesengen

Mangelen på medisiner ved brasilianske sykehus er om dagen stor. Ifølge flere leger Sky News har snakket med er det så prekært at flere ser seg nødt til å tynne ut de beroligende medisinene som blir gitt til pasientene for at de skal vare lenger.

Intubasjon Er en prosedyre hvor man fører et rør, vanligvis av halvstiv plast, mellom stemmebåndene og ned i øvre del av luftrøret.

Intubasjon er en måte å sikre frie luftveier på.

Intubasjon, eller forsøk på intubasjon, kan i noen situasjoner utløse farlige reflekser fra luftveiene.

Voldsom blodtrykksstigning kan også sees hos enkelte pasienter, spesielt hvis de ikke er i tilstrekkelig dyp narkose. Kilde: Store Norske leksikon

En lege som jobber ved Albert Schweitzer sykehus i Rio de Janeiro forteller at mangelen på smertestillende setter dem i en utrolig vanskelig situasjon.

Det har blant annet ført til at enkelte pasienter må intuberes, altså få et rør tredd ned i halsen, uten smertestillende.

Legen Sky News har snakket med forteller at flere har sett seg nødt til å binde pasienter fast til sengene for å intubert dem.

– Slapper pasienten av i musklene gjør det prosedyren enkel, men vi har ikke bedøvelse. Noen pasienter snakker og yter motstand. De er bevisste, sier han til kanalen.

SYKEHUSKOLLAPS: Her er en pasient som ankommer Albert Schweitzer sykehus i Rio de janeiro avbildet torsdag denne uken. Sykehuset har hatt store problemer med medisinmangel den siste tiden. Foto: Ricardo Moraes / Reuters / NTB

Sykehuset legen jobber ved har ikke villet kommentere om de faktisk har bundet pasienter til sengene, men sier at intubasjoner gjøres slik at pasienten ikke tar skade av behandlingen.

Brasils største avis, O Globo har i det siste rapportert om lignende forhold flere steder i hovedstaden.

Avisen skriver at pasienters pårørende ringer desperat rundt til ulike helseinstitusjoner på jakt etter beroligende.

Ber kvinner utsette å få barn

Nå har landets helsemyndigheter også tatt til orde for at de som skulle ønske å få seg barn, bør vente til smittesituasjonen er under kontroll.

Grunnen til det sier myndighetene er at gravide ser ut til å bli mer påvirket av den brasilianske virusmutasjonen enn tidligere varianter.

– Hvis det er mulig, utsett graviditeten til senere, sa Raphael Parente ved landets helsedepartement under en pressekonferanse fredag, ifølge The Guardian.

Parente sa også at grunnen til dette er sammensatt. Anbefalingen gis også fordi helsevesenet mange steder i Brasil er presset til bristepunktet.

– Den kliniske erfaringer som spesialister har gjort seg, viser at den nye varianten virker mer aggressivt hos gravide, sa Parente.

Han sa videre at man tidligere har sett alvorlige sykdomstilfeller blant gravide i siste trimester, men at man den siste tiden har sett flere alvorlige sykdomstilfeller blant gravide i andre og første semester.

EPISENTER: Flere steder i Brasil er det satt opp provisoriske sykehus for å ta hånd om alle koronapasientene som trenger pleie, slik som her i en gymsal i Santo Andre i São Paulo. Foto: Amanda Perobelli

Prekært flere steder

Også i storbyen São Paulo er det krise. Regionens helsesekretær, Jean Carlo Gorinchteyn sa onsdag at 640 helseinstitusjoner i regionen var på randen til kollaps.

Også der er mangel på medisiner et av de problemene.

– Dette er ikke bare nødvendig her i São Paulo, men i hele landet, sa Gorinchteyn.

Helsemyndighetene jobber nå med å få på plass nok intubasjonsmedisin. De siste 40 dagene har Brasils helsedepartement forespurt seg om denne type medisin hele ni ganger.

Et beskrivende eksempel på medisinmangelen kom fra en offentlig tjenestemann denne uken. Han sa den siste forsyningen med intubasjonsmedisin som ankom São Paulo kun var stor nok til å dekke seks prosent av den månedlige etterspørselen i regionen.