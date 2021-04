Mohammed Leily takker prins Philip for livet i sitt nye hjemland

WINDSOR, ENGLAND (TV 2): I 2013 flyktet Mohammed Leily fra krigen i Syria til Storbritannia. Avdøde prins Philips arbeid for ungdom har hatt avgjørende betydning for livet i det nye hjemlandet.

Året er 2013: 17 år gamle Mohammed Leily har flyktet fra krigen i Syria, og har kommet til Storbritannia sammen med familien.

Han syns livet i sitt nye hjemland er tøft.

Spol fire år frem i tid, og Mohammed er invitert til høytidelig selskap på Buckingham Palace. Året etter holder han tale på Windsor slott foran blant andre prins Edward.

Dette er historien om krigsflyktningen som havnet på Buckingham Palace.

– Ble knust

En jevn strøm av mennesker kommer for å legge ned blomster utenfor porten til Windsor slott. Kongefamilien har bedt folk om å ikke samle seg utenfor for å legge ned blomster i disse koronatider, men folk kommer likevel.

Blomster utenfor Windsor slott til minne om avdøde prins Philip. Foto: Victoria Jones

En av dem er 25 år gamle Mohammed Leily.

Han legger ned en bukett med røde roser, og bøyer hodet.

– Det har vært veldig følelsesladd for meg fordi han hadde en helt spesiell innflytelse på livet mitt. Jeg ble helt knust da nyheten om bortgangen hans kom, sier Mohammed til TV 2.

25-åringen kjente ikke prinsen personlig. Likevel har han hatt en avgjørende betydning i hans liv.

Grunnen er prinsens innsats for unge gjennom den såkalte «Hertugen av Edinburgh-prisen». Siden prisen ble opprettet i 1956 er det anslått at omlag 3,1 millioner barn og ungdom har vært engasjert i prisprogrammet. I dag har det spredd seg til flere land, og om lag én million unge er for tiden innrullert.

– «Hertugen av Edinburgh-prisen» endret livet mitt. Den hjalp meg med å bli integrert i dette landet, jeg lærte meg språket og ga meg ferdigheter jeg ellers ikke ville fått, forteller Mohammed.

AKTIV: Å være fysisk aktiv er en viktig bestanddel når man er innrullert i Hertugen av Edinburgh-prisen. Foto: Privat

For å fullføre programmet må man jobbe som frivillig, lære seg en ferdighet, være fysisk aktiv og campe ute i naturen.

Mohammed jobbet som frivillig i Røde Kors, lærte seg engelsk og begynte å spille fotball. Og, kanskje avgjørende når man har flyktet til et nytt land: Han fikk et nettverk.

– Jeg fikk nye venner, folk jeg fortsatt har kontakt med. Jeg lærte meg engelsk, ble bedre til å kommunisere. Jeg lærte meg ledelse.

JOBBET FRIVILLIG: Mohammed jobbet som frivillig i Røde Kors. Foto: Privat

Til sammen har han vært engasjert i prisen i fire år, og reiser i dag rundt og holder foredrag om det for andre unge.

– Det viser fremtidige arbeidsgivere at du kan forplikte deg, og at du er hardtarbeidende. Jeg tror prisen var avgjørende for at jeg kom inn på medisinstudiet, sier Mohammed.

Fikk treffe prinsen

Det er forskjellige nivåer; bronse, sølv og gull. Mohammed har fullført både bronse og gullprisen. Alle som fullfører gullprisen blir invitert til Buckingham Palace.

PÅ SLOTTET: Her er Mohammed i 2017 etter å ha fått beviset på at han har fullført gullprisen. Foto: Privat.

Seremonien som Mohammed var med på var en av de siste prinsegemalen deltok på før han pensjonerte seg i en alder av 96 år.

– Jeg var veldig heldig som fikk være med på den, og fikk møte han personlig, sier Mohammed.

– Han oppfordret oss til å gjøre det beste ut av våre unge år, og til å være aktive. Han var en klok mann, med utmerket sans for humor!

Året etter ble Mohammed invitert til å holde foredrag om arbeidet sitt på Windsor slott. Prins Edward var en av dem som var tilstede.

HOLDT FOREDRAG: I 2018 ble Mohamed invitert til Windsor slott for å holde foredrag om sitt engasjement. Foto: Privat.

– Der stod jeg og snakket til forsamlingen på et språk jeg hadde lært meg gjennom «Hertugen av Edinburgh-prisen». Det var som om sirkelen var fullendt, sier Mohammed.

Han skal følge begravelsen på TV lørdag.

– Arven etter han lever videre. Stadig flere er aktive innen «Hertugen av Edinburgh-prisen». Dette var noe han skapte, så arven hans lever videre.