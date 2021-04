Mourinho svarer Pogba: – Kunne ikke brydd meg mindre

Fredag fikk José Mourinho skarp kritikk fra sin eks-elev Paul Pogba. Sistnevnte rettet en pekefinger mot managerens lederskap.

– Det jeg har med Ole (Gunnar Solskjær) er annerledes. Han ville ikke gått imot spillerne. Ole bruker dem kanskje ikke, men han setter dem ikke til side som om de ikke eksisterer lenger. Det er forskjellen mellom Mourinho og Ole, sa Pogba til Sky Sports.

Franskmannen fortalte at han en gang hadde et bra forhold til Mourinho, men at det var uforutsigbart.

– Det var den rare greien jeg hadde med Mourinho, og jeg kan ikke forklare det, for selv jeg vet ikke, sa Pogba.

KJØLIG: Paul Pogba antydet at han ikke hadde det beste forholdet til José Mourinho da portugiseren var Manchester United-manager. Foto: Jason Cairnduff

Kontant svar

Etter 2-2-kampen mot Everton ble José Mourinho spurt om han ville si noe om kritikken fra Pogba. Svaret kom kontant.

– Jeg vil si at jeg ikke kunne brydd meg mindre om hva han sier. Jeg er ikke interessert i det hele tatt, sa Tottenham-sjefen til Sky Sports.

Mourinhos tendens til å kritisere spillerne sine offentlig er blitt hett debattert. TV 2s ekspert Trevor Morley tror at Pogba kan ha følt seg såret som spiller under Mourinhos ledelse.

– Jeg tror et av problemene med José er at han slakter spillere og sier ting. Og spillere er ganske skjøre nå. De er skjørere enn da jeg var spiller. Man kan ikke si så mye fordi de syter, klager og ikke presterer, sier Morley.

Under kampen mot Everton var venstreback Sergio Reguilón svært frustrert etter å ha blitt tatt av banen. Erik Huseklepp tror at det like gjerne kan ha skyldtes at spanjolen var sint på seg selv etter en svak kamp.

FRUSTRERT: Sergio Reguilón banket jakken i benken etter å ha blitt byttet ut. Foto: Jon Super

– Er et problem med Spurs

Samtidig tror han det kan være et tegn på at ting ikke er som de skal i Tottenham, og at det ikke harmonerer som det pleier å gjøre.

– Jeg kan ikke huske å ha sett Reguilón så sint tidligere i sesongen. Det er klassiske tegn til at de ikke får det til sammen som et lag, og da blir det frustrasjon hos mange, sier Huseklepp.

Ekspertkollega Morley reagerer dessuten på Mourinhos intervju etter kampen.

– Kroppsspråket sier meg at det er et problem. For det var ikke José på sitt beste. Det var ingen breiale svar, og han var treg med svarene sine. Han så ikke selvsikker ut, mener Morley, før han slår fast:

– Det er noe galt med Tottenham.