Kane reddet Tottenham og kopierte Henry

Everton-Tottenham 2-2

Harry Kane var igjen dagens mann for de liljehvite. 27-åringen scoret to ganger, hans 20.- og 21. mål for sesongen.

Med det skjøt han seg inn i en eksklusiv klubb. Kane er den fjerde spilleren til å score 20 mål eller mer i fem Premier League-sesonger, ifølge Opta.

Det er likt med Thierry Henry. Han har bare Sergio Agüero (seks sesonger) og Alan Shearer (sju sesonger) foran seg på listen.

BEKYMRING: Harry Kane haltet av banen på overtid. Foto: Clive Brunskill

– Han bærer Tottenham-laget på skuldrene sine som aldri før, sier TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

På overtid fikk Tottenham-fansen seg en bekymring. Kane haltet av banen.

Ett poeng var to for lite begge lag i det intense topp fire-racet. Tottenham er nå fem poeng bak West Ham på fjerdeplass, men har én kamp mer spilt. Everton er seks poeng bak fjerdeplassen med like mange kamper spilt.

Åpnet svakt

Til tross for en svak åpning, tok Tottenham ledelsen. Et innlegg fra venstresiden endte hos Harry Kane etter en stuss. Da han først fikk sjansen, var 27-åringen som vanlig nådeløs.

Gleden ble kortvarig for de liljehvite. Noen minutter senere ble James Rodríguez lagt i bakken av Sergio Reguilón. Everton ble tildelt straffespark, hvor Gylfi Sigurdsson var iskald. Lagene gikk til pause med 1-1 på resultattavlen.

Tottenham slaktet

TV 2s ekspert var ikke nådig i sin dom over Tottenhams første omgang. Gjestene fra London hadde bare hatt ett skudd på mål.

– De startet så slurvete at det var utrolig. De ga så mange baller bort de første 20-25 minuttene. Jeg så ingen glød i Tottenham. Det var som om ingenting betydde noe, sa Trevor Morley i pausen.

– Mangel av konsentrasjon, mangel av glød og mangel av ferdigheter. Dumme gule kort. Kroppsspråket var forferdelig, fortsatte han.

Løftet seg noe

Tottenham løftet seg noe etter pause. Blant annet hadde Heung-min Son en god sjanse til å score tidlig i andre omgang.

Likevel var det Everton som tok ledelsen. Like etter at han ble byttet inn, serverte Seamus Coleman en målgivende pasning til Sigurdsson. Så slo Kane tilbake for Tottenham.

Igjen rotet Everton-forsvaret da de skulle klarere et innlegg. Igjen havnet ballen hos Kane, og igjen var 27-åringen nådeløs i avslutningsøyeblikket.

Joshua King fikk cirka ti minutter på banen. Romsås-gutten var nær scoring like før slutt, men forsøket ble stanset.