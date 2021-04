SKUP-2020 til Dagens Næringsliv

Dagens Næringsliv har vunnet SKUP-2020 for saken «Equinor skandalen i USA».

Fredag 16. april ble årets SKUP-prisutdeling arrangert av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse.

Prisen gikk til Dagens Næringsliv for saken «Equinor skandalen i USA».

Saken forteller historien om hvordan Equinor, den gang Statoil, etablerte seg i Texas på 70-tallet. 50 år senere har det resultert i over 200 milliarder kroner tapt.

I juryens beskrivelse står det blant annet:

«Med et ualminnelig bredt spekter av metoder har årets SKUP-prisvinner systematisk plukket fra hverandre historien om den norske industrigiganten. (..) Med sine detaljerte og oppsiktsvekkende avsløringer om Equinors USA-satsing, vil selskapets omdømme for all ettertid blande seg med famøse bilder av overprisede kalkuner og blinkende røde regnskapstall.»

Diplom

Det ble også delt ut tre SKUP-diplom.

Aftenposten mottok diplom for saken «SMS-ene som åpnet grensene».

I juryens begrunnelse står det:

«Aftenpostens journalister har brukt innsynskrav, klagesaker, innhenting av data og dokumentanalyse til å samle mest mulig informasjon. De har sendt over 2000 innsynskrav, og i om lag 280 saker fikk de avslag. De har systematisk bedt om underlagsmateriale fra tabeller og grafer, for å kunne gjøre egne analyser. Slik kunne de forstå dataene på nye måter og koble dem til andre datasett.»

NRK-Sørlandet mottok diplom for saken «De feilopererte».

I juryens begrunnelse står det:

«Et nitid og systematisk arbeid gjennom 2019 og 2020 har avdekket sannheten – og omfanget. Sterke enkeltskjebner kombinert med metodisk graving har vist lesere og seere, ikke bare i Agder, men over hele landet, at dette ikke dreier seg om lokalpolitikk. Det handler om vanlige sørlendingers liv og helse.»

VG mottok diplom for saken «Da Norge stengte ned».

I juryens begrunnelse står det:

«Gjennom 700 separate innsynsbegjæringer og bygging av omfattende datasett satte to journalister seg fore å finne svarene som myndighetene ikke hadde. Og å gjøre jobben som ikke ble gjort.»