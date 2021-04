Flere melder seg ut i rus-protest: – Dette er ikke partiet jeg meldte meg inn i

Flere Arbeiderparti-politikere har meldt seg ut av partiet, etter landsmøtets votering over rusreformen fredag.

Fredag ettermiddag voterte Arbeiderpartiets landsmøte over hvorvidt de skulle støtte regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika.

Flertallet besluttet å opprettholde et forbud mot narkotika og videreføre straffereaksjoner, altså stemte de mot en avkriminalisering. Samtidig ønsker de en lovendring som sikrer avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige. Dette støtter også partileder Jonas Gahr Støre.

Avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika er et av hovedgrepene i regjeringens forslag til rusreform. Uten Arbeiderpartiets støtte er det ikke flertall forslaget.

Avgjørelsen har fått flere til å melde seg ut av partiet fredag kveld.

– Ikke mitt parti

En av dem som meldte seg ut, er Tore Sinding Bekkedal, styremedlem i Vestre Arbeidersamfunn i Oslo Arbeiderparti. Han har vært medlem i 15 år, men nå er det stopp.

– Dette er ikke partiet jeg meldte meg inn i for 15 år siden. Jeg klarer ikke se en velger inn i øynene og si: Dette samfunnet blir bedre hvis du stemmer på Arbeiderpartiet - da kan jeg ikke være med lenger, sier han til TV 2.

Han sier han har reflektert mye over dette i ukene fram mot voteringen fredag.

– Mange gode kamerater har kjempet iherdig og argumentert ryddig for rusreformen. De har blitt møtt en vegg av desinformasjon. Når Arbeiderpartiet ignorerer tiår med fagfolks erfaringer, grundige utredninger og forskning som viser oss hvordan vi kan redde hundrevis av liv i året og heller stemmer, med klart flertall for å videreføre en mislykket og umenneskelig politikk - da klarer jeg bare ikke stå inne for partiet mitt lenger, sier han.

– Skammelig

Også Ole Hagen, som inntil 2019 var fylkesrepresentant for Ap i Østfold, meldte seg ut fredag. Han har vært medlem av partiet i 17 år.

– Prinsippet om avkriminalisering er selve grepet med en rusreform som bryter med fortiden. Det Støre snakket om i dag er strengt talt bare å fortsette med ‘business as usual, sier Hagen til VG.

Også Karl Mathias Moberg fra Stavanger har meldt seg ut etter 15 år i partiet.

– Støres uttalelser og landsmøtet avgjørelser i dag er skammelig og ikke verdig Ap, skriver han på Twitter.

Ifølge Fædrelandsvennen varsler også Dagfinn Haarr, bystyremedlem i Kristiansand, at han melder seg ut av partiet etter fredagens votering.

– Skuffet

Også Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo, er svært kritisk til det som ble vedtatt på landsmøtet – selv om hun ikke går så langt som å melde seg ut.

SKUFFET: Varaordfører Kamzy Gunaratnam Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg er skuffa. Jeg er jo det. En dag i framtida vil også Arbeiderpartiets landsmøte gå for en avkriminalsering. Det ble bare - dessverre - ikke i år, srkiver hun på sin Facebook-gruppe.

TV 2 har fredag kveld vært i kontakt med Ap sentralt.

De sitter ikke på en oversikt over utmeldinger fredag kveld.

– Det vil vi først få oversikt over til uken, sier kommunikasjonssjef Ingrid Langerud.