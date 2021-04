Mann i 20-årene savnet etter vannscooterulykke

Det pågår en leteaksjon nord for Bergen etter en vannscooterulykke i Salhusfjorden. En mann i 20-årene er savnet.

Saken oppdateres.

To personer var involvert i vannscooterulykken. En person er fortsatt savnet, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge, som meldte hendelsen om klokken 18.37.

Innsatsleder Per Magnus Vabø sier rundt klokken 20 til Bergens Tidende at de fikk melding av en person som så en person ligge i vannet ved siden av scooteren, og at denne personen svømte mot scooteren.

SØK: Mange deltar i søket etter en savnet person i Salhusfjorden. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Denne personen er tatt hånd om av ambulanse og har ukjent skadeomfang, sier Svabø.

Klokken 21 opplyser Svabø til BT at den savnede er en mann i midten av 20-årene.

SØK: Redningsskøyter deltar i søket. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Vedkommende skal ikke være kritisk skadd.

Politiet utelukker ikke at den savnede personen kan ha tatt seg i land selv.

Det pågår også strandsøk.



Vannscooterhendelsen skjedde i Salhusfjorden nord for Bergen.



To redningsskøyter deltar i søket etter den savnede etter vannscooterkantringen. Det gjør også luftambulansehelikopter og brannbåter.