Steven Gerrard beundrer Arsenal-stjernene

Før Europaliga-returen mellom Slavia Praha og Arsenal torsdag, stilte førstnevnte lag seg opp langs midtsirkelen.

Arsenal-stjernene svarte ved å gå ned på kne. Samtidig stirret de på Slavia-spillerne. Selv om de gjorde noe lignende i den første kampen, har bildene spredd seg som ild i tørt gress i sosiale medier.

Se markeringen øverst.

Steven Gerrard fulgte med på kampen fra sofaen i Glasgow.

– Jeg elsket alt ved kampen, sier Rangers-manageren, ifølge Sky Sports.

Hans lag var involvert i en skandalekamp mot nettopp Slavia Praha i åttedelsfinalen.

Onsdag, dagen før Arsenals returkamp, ble Slavia-spiller Ondrej Kudela utestengt i ti kamper. Tsjekkeren ble kjent skyldig av UEFA i å ha ytret seg rasistisk mot Rangers-spiller Glen Kamara.

Gerrard var rasende etter skandalekampen. Han tok til orde for at Kudela måtte straffes. Kudela har i ettertid bedyret sin uskyld.

TORDNET: Steven Gerrard ga Glen Kamara sin fulle støtte i rasismeanklagene etter kampen. Her sier han noe til Ondrej Kudela. Foto: Andrew Milligan

Fredag sier Gerrard at han ble stolt av å se Arsenals kamp.

– Jeg elsket Arsenals forestilling, hvordan de gjorde det. Jeg beundret hvordan de oppførte seg før kampen, under kampen og etter kampen. Det er jeg sikker på at gjelder for Glen (Kamara) også, sier Liverpool-legenden.

25 år gamle Kamara var en del av Arsenals akademi som ung spiller. Etter å ha vært på flere utlån, flyttet han til Skottland sommeren 2017.

BRÅK: Glen Kamara reagerte sterkt etter at Ondrej Küdela hvisket noe til ham under Rangers-Slavia Praha. Foto: Andrew Milligan

Etter kampen fortalte Arsenal-manager Mikel Arteta at spillerne hadde forhørt seg med ham før de gikk ned på kne.

– De ville ta initiativet og hadde de rette grunnene for det, så jeg og klubben var veldig støttende. Vi er takknemlige for at dommerne og UEFA også har vært støttende. Jeg synes det var en fin gest, sa spanjolen på pressekonferansen.