– Jeg får fremdeles panikkanfall når jeg minst venter det

3. februar i 2020 døde Mikaelas far Jeff brått etter en ulykke i hjemmet sitt i Colorado.

Han var en ivrig støttespiller for datteren, og de to hadde et nært forhold.

– Det føltes som å miste en bit av hjertet mitt, sier Shiffrin til BBC.

Det tok 300 dager før hun konkurrerte igjen. Men da hadde noe forandret seg.

26-åringen forteller at hun fremdeles kan slite med å sove og spise på grunn av sorgen.

– Jeg har panikkanfall når jeg minst venter det. Når jeg er midt i en treningsøvelse. Plutselig klarer jeg bare ikke mer. Jeg klarer nesten ikke å legge fra meg vektene fordi jeg gråter.

– Føles annerledes å vinne

Shiffrin er en seiersmaskin med 69 triumfer i verdenscupen så langt. Bare to andre har flere. Da hun vendte tilbake til alpintsirkuset denne sesongen, kom ikke seirene like lett som tidligere. Tidligere følte hun også at alt annet enn seier var en katastrofe.

– Å vinne føles ikke som det gjorde. Nå verdsetter jeg suksess mer. Spesielt suksessene som ikke er seiere. Jeg verdsetter å komme på pallen, punktum.

Nå bruker hun pallplasser som motivasjon til å komme seg helt i toppsjiktet igjen.

Amerikanerens neste, store mål er OL i Beijing om under ett år. Det blir hennes tredje OL.

I USA er det snakk om å boikotte et OL i Kina på grunn av overgrepene mot folkegruppen uigurene. Shiffrin svarer slik på hvor hun stiller seg:

– Jeg er frustrert over at utøvere blir satt i posisjoner der de må velge mellom menneskerettigheter og noe de har jobbet for hele livet. Jeg er heldig som har hatt muligheten i OL. Det er en stor ting, men det er også andre store ting i verden.