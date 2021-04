Ap går ikke inn for å avkriminalisere narkotika

Aps landsmøte går ikke inn for å avkriminalisere narkotika, men ønsker en lovendring som sikrer avkriminalisering for bruk og bestittelse av mindre doser for tunge rusavhengige.

Fredag ettermiddag gikk Arbeiderpartiets landsmøte til votering over en delt innstilling til regjeringens forlag til avkriminalisering av narkotika.

Det forelå en delt innstilling fra partiets redaksjonskomite, hvor mindretallet vil avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder av narkotika.

Flertallet ønsket derimot å opprettholde et forbud mot narkotika og videreføre straffereaksjoner. Samtidig ønsket flertallet lovendringer som som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige.

Under votering fikk flertallets innstilling 188 stemmer, mens mindretallets innstilling fikk 101 stemmer.

Dermed går Ap inn for å ikke avkriminalisere narkotika.

Lederen mot

Under sin tale på Arbeiderpartiet sitt landsmøte sa partileder Jonas Gahr Støre at han går i mot regjeringens rusreform-forslag.

– Jeg tror vi alle kjenner noen eller vet om noen som har hatt nærkontakt med rus. For noen går det greit, for andre går det ikke greit. Ingen er uberørt, så la oss ha respekt for hverandre – også internt i vårt parti, fordi jeg tror det vi vil er veldig felles, sier Støre.

Partilederen støtter ikke dette synet.

– Trenger helsehjelp

Støre utdyper overfor TV2 Nyhetskanalen at rusmisbrukere må få helsehjelp, og at lovens lange arm ikke skal løpe etter dem.

– Men så er det sånn at en reaksjon har vært med på å sende et signal til ungdom, om at dette er en vei de ikke skal gå inn i, sier Støre. Han synes det er en dårlig ide å si til ungdom at noe er forbudt, og at det knapt har en reaksjon.

Glad for Ap-synspunkt

Påtroppende partileder i Frp, Sylvi Listhaug, er glad for utfallet fra Aps landsmøte.

– Nå håper jeg Ap og Sp blir med på å skrote rusreformen, og at de ikke utsetter å stemme ned regjeringens forslag om avkriminalisering. Politiet er allerede bekymret for at debatten om avkriminalisering er i ferd med å endre de unges holdning til narkotiske stoffer. Da bør flertallet på Stortinget sende et klart signal om at vi ikke aksepterer narkotikabruk ved å stemme nei til avkriminalisering allerede nå, sier Listhaug.

Hun inviterer Ap og Sp til et samarbeid om en ettervernsreform for rusavhengige og bedre oppfølging av unge narkotikabrukere.

SV er skuffet over at Ap ikke støtter avkriminalisering.

– Sårbare ungdommer som eksperimenterer med rus fortjener å bli møtt med respekt og hjelp. Å støte dem bort fra hjelpetilbud er farlig, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

Avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika er et av hovedgrepene i regjeringens forslag til rusreform. Uten Arbeiderpartiets støtte er det ikke flertall forslaget.