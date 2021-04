– Veldig tøft, men visste at Hadia ville klare det

Ap-nestleder Hadia Tajik lå på operasjonsbordet fire ganger etter at datteren Sofia ble født. Ektemannen Kristian Skard er imponert over hvor tøff Tajik var i de dramatiske dagene.

– Hvordan opplevde du fødselen?

– Det var jo veldig dramatisk for meg også. Men Hadia er veldig tøff, så jeg var sikker på at hun ville klare det. Man føler seg veldig liten når sånne ting skjer, men heldigvis fikk vi veldig god hjelp, sier Skard.

Datteren Sofia ble født i januar og sover seg gjennom intervjuet med foreldrene. Helt intetanende om at hun var tydelig tilstede i mammas tale til Arbeiderpartiets landsmøte fredag.

Hadia Tajik (37) fortalte åpent til partifellene om hvor syk hun ble etter det planlagte keisersnittet. På landsmøtets YouTube-stream viste hun et bilde av seg selv og datteren i sykesengen. Lille Sofia ligger sovende med smokk i munnen på mammas bryst. Fire ganger på seks dager lå hun på operasjonsbordet, mens ektemannen Kristian tok seg av datteren.

– For meg var dette en voldsom påkjenning, forteller Tajik til TV 2.

I MAMMAS TALE: Hadia Tajik viste et bilde av datteren Sofia fra den dramatiske barseltiden under Ap-landsmøtetalen sin. Foto: Privat

– Hvorfor valgte du å snakke om datteren din?

– Jeg synes det er litt viktig når en skal snakke om ideologi at det ikke bare skal være høytflyvende, men at det skal være konkret og nært, sier Tajik.

Hun ønsket at talen skulle handle om de hverdagslige tingene, derfor valgte hun å snakke om håpet for datteren, og et vanskelig svangerskap og fødsel.

Rådgiver uten råd

Arbeiderpartiets nestleder har tidligere blitt opplevd som en svært privat person. Hun giftet seg med Kristian Skard i 2019. Han er tidligere politisk journalist i Dagens Næringsliv, før han ble rådgiver og senere partner i PR-byrådet Try Råd. Begge har vært gift tidligere.

RÅDGIVER? Kristian Skard er tidligere politisk journalist, nå PR-rådgiver, men gir ikke mange råd til ektefellen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tidligere var det han som stilte spørsmål til Tajik. Nå opplever han journalistene fra den andre siden, som ektefelle til en høyprofilert politiker.

– Nå har jeg den fordelen at jeg er veldig interessert i politikk. Derfor er det veldig morsomt å følge med. Så ser man det helt åpenbart annerledes når man ikke jobber med det. Man ser ting som man ikke tenkte på da man var reporter selv. Så gleder jeg meg over veldig god journalistikk og ergrer meg over dårlig journalistikk. Men det har jeg i grunnen alltid gjort, sier han med et smil.

– Hvor mange råd gir du ?

– Jeg tror ikke jeg gir så mange flere råd enn andre ektefeller. Vi snakker jo om forskjellige ting da, men jeg er på ingen måte noen rådgiver, for å si det sånn. Det her kan jo i grunnen Hadia mye bedre enn meg, sier Skard.

I øyeblikket ligger de rød-grønne partiene best an på meningsmålingene, før høstens valg. Som nestleder i Ap er hun selvskreven til en statsrådspost, hvis hun selv ønsker det.

– Jeg tar det ikke for gitt hvordan dette valget kommer gå. Vi skal jobbe beinhardt hver eneste dag for å gjøre oss fortjent til folks tillit. Så får vi heller ta det som kommer etterpå, når det kommer, sier Tajik.

Hun vil ikke si noe om hvilken statsrådspost hun ønsker seg etter en valgseier.

Som nestleder i Ap, må man være klar for å rykke oppover, og en dag eventuelt være partileder og statsministerkandidat. Ektemannen vil ikke spekulere i hvordan det eventuelt vil være å gå to skritt bak som statsminister-ektemann:

– Det er en ganske fjern problemstilling, så jeg har ikke tenkt så mye på det, egentlig. Jeg tror hun håndterer den nestlederjobben veldig bra i dag, og det lever jeg ganske godt med.

Glad for skattefinansiert velferd

Da vil de begge to heller gjerne snakke om hvor hvor takknemlige de er for den gode helsehjelpen de fikk da Sofia ble født.

– Jeg er utrolig takknemlig for at vi har en skattefinansiert velferd, som er der for oss når vi trenger det, sier Tajik.

TAKKNEMLIG: Hadia Tajik er takknemlig for at Norge har skattefinansiert velferd. Ap lover at 8 av 10 skal få mindre skatt totalt sett, hvis de vinner valget. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Skatt kan bli et sentralt tema i valgkampen, hvor høyre- og venstre-siden har forskjellige løsninger. Ap vil at alle som tjener over 750 000 skal betale mer i skatt, mens de under skal betale mindre i inntektsskatt. Med dette lover partiet at 8 av 10 skal få lavere skatt samlet sett.

Ap går til valg på at: