Solalarm! – Det er faktisk vanskelig å kåre bare én værvinner

Fredag tok store deler av landet det første steget mot å gjenåpne Norge. I Oslo og andre smitterammende kommuner lar imidlertid lettelsene vente på seg. Da er det godt at meteorologen kommer med oppløftende nyheter.

– Helgeværet ser rett og slett kjempefint ut. Det er deilig å kunne si at finværet tar grep om nesten hele landet, sier vakthavende meteorolog Mariann Åbrekk i Storm.

Samtidig er Norge et litt for langstrakt land til at alle kan få nyte hele helgen, men meteorologen mener at selv ikke de som får det dårligste været vil ha spesielt mye å klage på.

Klassisk april

På lørdag er unntaket aller lengst nord og øst i Finnmark.

– Der starter dagen med skyet vær, litt regn og sludd. Men utover ettermiddagen letter det opp også der, sier Åbrekk.

Utenom det er det meldt veldig fint i Nord-Norge lørdag.

– Temperaturene stiger og det er meldt rundt ti grader på dagtid. Solen skinner og det er rolige vindforhold. Finner du en fin krok i solsteiken i tillegg vil det nok oppleves mye varmere, sier Åbrekk.

Det vil bli lokal nattefrost, og meteorologen forteller at det vil gjelde for hele landet.

– Det er en klassiker for april at det er store temperaturendringer i løpet av døgnet, sier meteorologen.

SERVERING: Der skjenkestoppen er opphevet vil det være gode muligheter for å nyte noe godt i glasset på en uteservering. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sol, sol, sol

I Midt- og Sør-Norge er det fint vær som vil dominere lørdag.

– Temperaturene vil bli oppimot 16 grader på dagtid, men det er fortsatt kaldt på natten. Vi må kle oss varmt om morgenen før solen begynner å ta og så varmt igjen på kvelden, sier Åbrekk.

Det strålende solskinn uten skyer i alle byer og om alt går etter planen, vil det bli enda noen grader varmere på søndag.

Kan bli 20 grader

Temperaturene stiger litt søndag og mandag, og det er meldt fint vær i hele Norge.

– Det vil ikke blir noen soleklare forskjeller for dette er et system som dekker hele landet, sier hun.

I Sør-Norge vil de fleste stedene ligger på 15 plussgrader. Det vil trolig være varmest på stedene litt vekk fra kysten.

– Det er litt vanskelig å kåre en værvinner. Det er ikke én by som skiller seg ut, hele landet vil nyte av dette. Det handler nok heller om hvem som klarer å finne den luneste kroken, sier Åbrekk.

Det også vanskelig å si hvor gradestokken klatrer høyest.

– Det forunderer meg ikke om målestasjoner noterer 20 grader lokalt, men det avhenger av omgivelsene rundt, sier hun.

Og skal man tro meteorologen kan det lønne seg å nyte finværet mens det varer.

– Finværet holder seg inn i mandag, men fra tirsdag og onsdag vil et lavtrykk fra vest påvirke igjen, sier hun.