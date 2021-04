Knekkebrød tilbakekalles etter giftfunn

Det er gjort funn av for mye giftstoff i knekkebrød fra Leksands. Flere produkter tilbakekalles.

Det er gjort funn av for mye okratoksiner i knekkebrød, opplyser selskapet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Også knekkebrød i Norge tilbakekalles, opplyser selskapet til TV 2.

Disse produktene tilbakekalles: Brungräddat knäcke rund, Brungräddat knäcke trekant, Minirut brungräddat, Rundrut normalgräddat samt Rundrut brungräddat. Best før-datoen er: 22-01-09 og 22-01-10.

Produktet som blir tilbakekalt i Norge, er «Godt stekt trekant». Det gjelder knekkebrød med best før-dato 22-01-09.

– Dette er ikke alvorlig. Du må spise mye og lenge for at det skal gi utslag. Grensen for dette giftstoffet er satt strengt, sier markedssjef Annika Sund i Leksands til TV 2.

Okratoksiner er naturlig forekommende giftstoffer som kan finnes i muggent korn, peanøtter, kjøtt, tørket fisk og lignende, ifølge Store norske leksikon. Stoffet kan gi nyreskader hos mennesker og mistenker å være kreftfremkallende.