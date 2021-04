Denne kommentaren fikk britene til å rase

Da radiovert Julia Hartley-Brewer (52) ble intervjuet på TV-programmet «This Morning» kom hun med en spøk som har skapt voldsomme reaksjoner.

Samtalen dreide seg om et mye omtalt og tidligere usett bilde av dronningen, prins Philip og barnebarna. Bildet, som ble tatt i 2018, dukket opp i kjølevannet av prins Philips bortgang.

Hartley-Brewer sier at hun undrer seg over om Meghan Markle er fornærmet over at sønnen Archie ikke er med på bildet, til tross for at det ble tatt før han ble født:

– Jeg lurer på om Meghan har klart å gjøre dette til en fornærmelse fordi sønnen ikke er inkludert i bildet, sier hun til programledere Alison Hammond og Dermot O'Leary.

– Hun synes sikkert det er et rasistisk bilde allikevel det ble tatt før sønnen i det hele tatt ble unnfanget, fortsetter hun.

Blir irettesatt

Nicola Thorp, som også deltok i samtalen, bryter inn etter den sjokkerende kommentaren.

– Julia, du kan ikke si sånn. Jeg beklager, jeg vet du ler av det, men du kan ikke si noe sånt uten at jeg irettesetter deg.

– Å antyde at Meghan vil tenke at det er rasistisk på grunnlag av noe som ikke eksisterte på den tiden... Du har for lengst gått over streken og jeg er lei av det, sier hun.

Programleder O'Leary prøver å avverge situasjonen og sier:

– Damer, vær så snill, la oss gå videre til neste tema. Vi tenkte å starte samtalen med et lettere tema.

Fått inn klager

Nå har kanalen fått inn en haug med klager fra publikum. Flere TV-seere raser også på Twitter:

«Skam deg, Julia. Du har nettopp vist hvordan det er å være en mørkhudet person i dette landet og hvilke syke spøker man må leve med! Din rasistiske kommentar mot Meghan er ingen spøk, det gjør folk ukomfortable», skriver en.

«For en skammelig kommentarer fra Julia Hartley-Brewer om Meghan i dag, og foran en mørk programleder i tillegg. Bare se på Alisons ansikt etter at Julia prøver å bryte isen med kommentaren sin. Forhåpentligvis slutter ITV å bruke henne», skriver en annen.

Sjokkintervjuet med Oprah Winfrey

Det var i det mye omtalte intervjuet Meghan Markle og Prins Harry gjorde med Oprah Winfrey i mars, at Markle antydet at deler av den britiske kongefamilien hadde rasistiske holdninger.

Oprah stiller spørsmål ved at Archie, sønnen til hertugparet, ikke ble tildelt tittelen som prins ved fødselen, og Meghan uttaler at dette var «veldig vanskelig».

– Den viktigste tittelen jeg noensinne vil ha er «mamma». Men tanken på at sønnen vår ikke skal være trygg og tanken på at det første fargede medlemmet i denne familien ikke skal ha tittelen på samme måte som andre barnebarn...

Meghan sier at regelverket rundt tittelen ble endret mens hun var gravid med Archie, og avkrefter pressens spekulasjoner om at dette var hennes eget og prins Harry sitt valg.

– Det er ikke deres rett å ta det bort. Mens jeg var gravid, sa de at de ville endre på regelverket for Archie. Vel, hvorfor? sier hun.

Senere i intervjuet kommer hun med den sjokkerende avsløringen at før sønnen Archie ble født, utrykte noen i kongefamilien bekymring for hvor mørk huden hans kom til å være.

Winfrey har senere påpekt at Dronningen og Prins Philip ikke var en del av samtalen det ble referert til.