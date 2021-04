Trygve Slagsvold Vedum: – Håper jeg har vært en tilstedeværende far

På en gård i Stange, som ligger på østsiden av Mjøsa, bor Trygve Slagsvold Vedum (42).

God kveld Norges Dorthe Skappel tar turen ut for å få et innblikk i hverdagen til Senterpari-lederen, som mer enn gjerne vil fortelle om landstedet

– Det er så mye historie her. Jeg vet at oldefaren min døde på dødsleie der borte, forteller han og peker på et av vinduene på huset.

I tillegg til huset har Vedum en stor låve som er stappfull med ting. Se videovinduet øverst i saken for å se hva som skjuler seg i låven.

Derfor nekter han å svare på dette spørsmålet

Vil ikke eksponere barna

I en gapahuk med skinnfeller og bålpanne setter de seg ned for å ta et dypdykk. Hva skjuler seg egentlig bak politikeren?

– Hvordan tror du det er for tenåringsdatteren din å ha en far som deg som er såpass offentlig? spør Skappel.

– Hun har et ønske om å være med på ting, det å være kjent er litt spesielt for tenåringer og noe de gjerne har lyst til, forteller han og fortsetter:

– Vi har vært veldig opptatt av at de ikke skal være eksponerte. Politikken er såpass brutal at det er greit at familieliv er familieliv.

– Jeg håper at de kommer til å tenke at jeg var en tilstedeværende far, selv om jeg har vært mye borte.

Kritikken

Vedum forteller at døtrene har vært skjermet for de gangene det har stormet, eller når det har kommet kritikk, noe som nå endres.

– Eldste datteren min vil bli mer eksponert for det nå, siden hun blir eldre.

Til nå er det Vedums kjente latter som har fått mye oppmerksomhet, spesielt på TikTok.

– Jeg har skjønt at det er noen filmer med latteren min som florerer, til nå er hun vel stolt, men det er ikke lenge før stoltheten går over til flauhet, ler han.

– Enten så går det eller så går det over

Det er ikke lenge siden hele Norge satt foran TV-skjermen og funderte på hvem som skjulte seg bak de forskjellige kostymene i NRK-suksessen, Maskorama. Hvor politikeren var kledd som fugleskremselet.

– Jeg var veldig skeptisk for å være med, men mine døtre var så entusiastisk for det, så da ble det et lite familieprosjekt, forteller han.

Tross sin kortvarige skepsis til programmet, ble han overtalt.

– Jeg tenkte enten så går det, eller så går det over. Det er ikke så farlig, også var det et veldig snilt program, forklarer han.

Ble avslått av Michelle Obama

Da tidligere president, Barack Obama og konen hans Michelle Obama, var i Norge i forbindelse med at førstnevnte vant fredsprisen i 2009, ville Vedum by opp til dans.

– Vi stod i den fantastisk flotte salen på Grand Hotel, og alle var stivpyntet og alt. Så stod Michelle Obama litt lengre unna, jeg tror hun snakket med Kongen, forteller han og fortsetter:

– Jeg gikk bort til henne også står hun med ryggen til meg, så da prikket jeg henne på skulderen og sa: «May I have a dance with you?» og hun sa nei, sier han etterfulgt av den kjente latteren.