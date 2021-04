Orkla har fått flere hundre henvendelser fra forbrukere fredag, etter at de trekker tilbake seks produkter på grunn av salmonella-utbrudd og flere dødsfall i Danmark.

Orkla gikk torsdag kveld ut med melding om at de tilbakekaller alle Husk-produkter fra markedet, etter salmonella-utbrudd og dødsfall i Danmark.

I vårt naboland i sør har 33 personer i alderen 2 til 92 år har fått salmonella etter å ha spist kosttilskudd fra Husk, opplyser Statens Serum institutt (SSI). Tre av disse er døde.

Orkla i Norge har ikke fått melding om noen mistenkelige funn i deres produkter, men trekker likevel alle seks Husk-produkter som selges i Norge.

– Vi kan ikke ha usikkerhet rundt våre merkevarer. For å være føre var trekker vi alle seks produktene fra det norske markedet, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla Norge til TV 2.

– Veldig stor pågang

Orkla oppfordrer alle nordmenn som har de seks aktuelle Husk-produktene hjemme om å kaste dem.

Denne beskjeden har fått flere hundre nordmenn til å ta kontakt med Orkla fredag.

– Det har vært veldig stor pågang hos oss i dag. Vi har fått flere hundre henvendelser, sier Orkla-direktøren.

De aller fleste henvendelsene til omhandler produktet Fiberhusk.

– Rundt 95 prosent av disse er forbrukere som ønsker å få erstattet produkter og så har vi fått noen få spørsmål som går på baking med produktet, sier Aandstad Ekheim.

Fiberhusk brukes hovedsakelig i bakverk for å øke fiberinnholdet og er spesielt nyttig i glutenfritt bakverk. Derfor er det et produkt som står i mange skuffer og skap rundt i de tusen norske hjem.

Gransker utbruddet

Men orkladirektøren kan betrygge folk med at salmonella dør ved varmebehandling som for eksempel steking.

- Vårt team på forbrukerservice informerer alle om at vi erstatter produkter og oppfordrer kundene til å sende oss bilde som dokumentasjon, sier hun.

19 personer av personene som er blitt syke i Danmark har vært innlagt etter å ha spist det aktuelle kosttilskuddet, «Husk Psyllium-frøskaller», som inntas i kapsler.

Orklas Husk-produkter som trekkes fra markedet: Fiber HUSK 300 g pulver

Fiber HUSK 100 g pulver

Husk Magebalanse Fiber Basic kapsler

Husk Magebalanse Fiber Basic pulver 150 g

Husk Magebalanse Fiber pulver 200 g

Husk Magebalanse Fiber pulver 28x5 g

Mens de syke barna er smittet av familiemedlemmer som har inntatt dem, opplyser SSI-epidemiolog Luise Müller.

SSI er bekymret for at det er flere som har blitt syke uten at helsemyndighetene vet om det.

Det danske legemiddelverket, SSI og mattilsynet gransker nå salmonella-utbruddet.