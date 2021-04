Ruud storspilte seg til semifinale – kan møte Nadal

Snarøya-gutten fortsetter å ta store skalper i ATP 1000-turneringen. Fredag var det italienske Fabio Fognini, nummer 18 på verdensrankingen, som fikk unngjelde.

Ruud vant med settsifrene 6-4, 6-3.

– Det er en stor og historisk dag for norsk tennis, med en nordmann i semifinale i Masters 1000 – og i den prestisjefylte Monte-Carlo-turneringen, sier Eurosport-kommentator Christer Francke etterpå.

– Dette er helt fantastisk. Å se ham spille på denne måten her, er helt enormt. En norsk spiller som varter opp med den underholdningen, sier Øivind Sørvald i Ruuds analyseteam under Eurosport-sendingen.

I semifinalen kan han møte Rafael Nadal. Da må den spanske superstjernen vinne mot verdensåtteren Andrej Rublev i sin kvartfinale, som spilles i kveld.

GRUSKONGE: Rafael Nadal, nummer tre på verdensrankingen, kan bli neste motstander for Casper Ruud. Foto: Valery Hache

Ruud vant et intenst første sett mot Fognini. Italieneren så skarp ut fra start. I femte game ble Ruud satt under et svært hardt press, men det norske tennisesset avverget fire breakballer.

Så brøt han Fogninis serve ved å slå en strålende vinner.

Ruud innledet andre sett med storspill. Snarøya-gutten brøt Fogninis serve på første forsøk. Italieneren var svært frustrert, og svarte ved å banke ballen opp på tribunen.

Til tross for at han så ut til å være noe humørsyk, klarte Fognini å bryte Ruud tilbake. Den italienske gleden varte imidlertid ikke lenge. Ruud brøt Fognini igjen i et strålende spilt game. Italieneren, igjen rasende, kastet racketen i bakken.

Saken oppdateres.