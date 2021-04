Her står de i kø for å få AstraZeneca

Det er egentlig bare den eldre befolkningen og de som har underliggende sykdommer som får tilbud om vaksine i Latvia.

Men mange møter ikke opp når de blir fortalt at de skal få vaksinen til AstraZeneca, skriver Reuters.

For å få opp vaksinasjonsgraden i landet, tilbyr myndighetene den omstridte vaksinen til alle som vil ha den i helgen, melder kringkasteren LSM.

Ifølge Reuters sto hundrevis i kø utenfor et vaksinekontor i Riga fredag. Mange av dem var i 30-årene.

Mange møtte opp i god tid før åpningstiden for å sikre seg vaksine.

– Køen startet to og en halv time før åpning, rundt 6.30 om morgenen, fordi dette er den eneste måten å komme seg ut av pandemien på, sier Vladlens Kovalevs til Reuters.

KØ: Ifølge Reuters er Latvia det første EU-landet som tilbyr vaksine til alle aldersgrupper i en periode. I helgen kan alle voksne som vil vaksinere seg. Foto: Janis Laizans / Reuters / NTB

Henger etter

Danmark besluttet onsdag denne uken å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet etter flere tilfeller alvorlige bivirkninger.

Vaksinen har vært satt på pause i Norge i fem uker. Innen 10. mai skal regjeringen bestemme om vaksinen også får samme skjebne i Norge som i Danmark.

Flere andre land tilbyr vaksinen til folk over 50 eller 60, som Tyskland.

Latvia er et av de landene i EU som tilbyr denne vaksinen til alle.

Bare 7,8 prosent av den voksne befolkningen i Latvia har fått minst én dose, ifølge tall fra søndag. Det er den laveste prosentandelen i hele EU, skriver Reuters.

Tusenvis av doser

Rundt 8000 doser har blitt sendt rundt til sju ulike vaksinasjonssentre i Latvia for å bli satt i helgen.

Ettersom det er et begrenset antall doser tilgjengelig, er det ingen garanti for at alle som vil ha vaksine, får vaksine, dersom svært mange dukker opp, skriver LSM.

Det er første gang et land tilbyr vaksine for alle over 18 år i EU, og ikke bare de eldre eller i risikogruppene, skriver Reuters.