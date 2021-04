Jarstein koronainnlagt – sesongen trolig over

Friedrich uttalelser er gjengitt av Tysklands største avis Bild. Sportsdirektøren snakket i forbindelse med at fire personer har fått påvist koronasmitte de siste dagene.

– Rune har fått det hardest. Han var på sykehus i en kort periode, sier Friedrich ifølge avisen.

Landslagskeeperen testet positivt etter å ha returnert til klubblaget fra landslagssamling nylig. Ifølge Friedrich avga Jarstein en negativ test 1. april. Deretter utviklet han symptomer natten mellom 2. og 3. april.

Deretter avga keeperen en «svakt negativ test» 3. og 4. april.

– Deretter fikk han alvorlige symptomer, sier Friedrich, som svarer at han ikke tror nordmannen spillere flere kamper denne sesongen.

– Nå går det veldig bra med ham. Han kommer nok ut av sykehuset i dag eller i morgen. Han har vært feberfri i noen dager og føler seg sprekere. Han er selvsagt preget av å ha ligget rett ut i to uker. Jeg har snakket med Rune hver dag etter at jeg fikk vite om det, sier landslagslege Ola Sand til TV 2.



På vei tilbake

Hertha-trener Paul Dardai, som er blant de smittede, bekreftet tidligere denne uken at Jarstein fortsetter sliter med ettervirkningene av sykdommen.

– Folk reagerer ulikt på korona. Rune har hatt feber i lang tid, og derfor er han ikke klar for trening igjen allerede torsdag. Vi legger ikke noe press på ham, sa Hertha-treneren på en digital pressekonferanse onsdag ifølge Kicker.

Til egen klubbs nettsider sa Dardai videre at nordmannen må gjennomgå nødvendige tester før han gjenopptar treningen.

Fire personer i Hertha har avgitt positive virusprøver de siste dagene. Det skaper kjempetrøbbel for kampkalenderen i Bundesliga.

Sent torsdag kveld opplyste den tyske hovedstadsklubben at spilleren Marvin Plattenhardt hadde testet positivt på koronaviruset. Tidligere på dagen hadde Hertha bekreftet smitte hos trener Dardai, en av hans assistenter og spissen Dodi Lukebakio.

Vurderte boble

På egne nettsider opplyser Hertha Berlin at klubben har bedt den tyske ligaen (DFL) om at de tre neste seriekampene mot Mainz, Freiburg og Schalke utsettes. Den førstnevnte kampen er nå bekreftet utsatt.

– Som et resultat av smittetilfellene som har oppstått, er vi nå tvunget til å gå i karantene i to uker hjemme. Fra et helsemessig perspektiv, er det absolutt det rette grepet. Fra et sportslig ståsted rammer det oss naturligvis, i og med at vi nå må spille seks Bundesliga-kamper før sesongen avsluttes 22. mai, sier sportsdirektør Friedrich i en uttalelse på klubbens nettsider.

Da torsdagens tre første smittetilfeller ble kjent, ble det opplyst at spillere, ledere og andre ansatte nær spillergruppen ville bli plassert i en «isolasjonsboble» de neste to ukene. Det skulle tillate at treninger og kamper kunne fortsette som planlagt.

Den positive virustesten til Plattenhardt endret det. Nå blir det i stedet hjemmekarantene på samtlige.

Virtuelle treningsøkter

– Etter å ha diskutert med vår medisinske leder, skjerpet vi smitteverntiltakene under landslagspausen, og vi håpet også at Rune Jarsteins positive koronatest var et isolert tilfelle. Det har det dessverre vist seg ikke å være, sier sportsdirektør Friedrich.

Sportsdirektør Friedrich opplyser at Hertha-spillerne vil gjennomføre virtuelle treningsøkter mens laget er i karantene i tiden som kommer.

Den tyske ligaen er under press med hensyn til å komme i mål med Bundesliga-sesongen innen utgangen av mai. Flere spillere skal deretter starte oppkjøringen til sommerens EM-sluttspill.

Utsettelser passer derfor svært dårlig.

Hertha Berlin står i fare for å rykke ned fra Bundesliga. Hovedstadsklubben ligger på 15.-plass, én plass over nedrykksstreken.

(©NTB)