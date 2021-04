Porsche hadde et eventyrlig salgsår i 2020, takket være deres første elbil: Taycan. Den ga rekorder i Norge.

Nå er det duket for en ny variant av den populære elbilen - nemlig Taycan Cross Turismo. Litt folkelig kan vi kalle den stasjonsvogn-utgaven av Taycan.

Men i tillegg til et større bagasjerom og bedre takhøyde i baksetet, byr Cross Turismo på flere andre fordeler som gjør den ekstra aktuell her i Norge: Den har bedre bakkeklaring og luftfjæring som kan heve bilen ytterligere. Firehjulsdrift er standard.

Startprisen er 848.000 kroner for Cross Turismo 4. Det er denne modellen Porsche forventer å selge mest av i Norge. Her er det 476 hestekrefter, den gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder og rekkevidde er opptil 450 kilometer.

Du får den også i 4S, Turbo og topputgaven Turbo S. Verstingen har opptil 761 hk (overboost) – og en prislapp som fort nærmer seg to millioner kroner, med litt utstyr.

Prøvekjøring

I dag har vi fått hendene på den aller første testbilen som har kommet til landet. Og er det en prøvekjøring vi har ventet på i spenning, så er det nettopp denne.

Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen fikk nylig en telefon om at vi i Broom kunne få teste Taycan Cross Turismo. Og i dag tidlig var han på plass hos Porsche og hentet bilen.

Nå er vi selvsagt spente på hvordan turen har gått, så langt.

Designet er egentlig ganske diskret, men i knall blått er det likevel ganske mange som legger godt merke til denne.

– Livet smiler

– Ring-ring ...

– Hei Knut! Snakk om flott dag. Solen skinner fra blå himmel, våren er i full anmarsj – og her sitter jeg bak rattet i en Porsche Taycan Cross Turismo. Livet smiler!

– Ja, du har det bra på jobb! Og nå er je og Brooms lesere spente: Hva kan du fortelle om Cross Turismo?

– Som vanlig, enkelte ting kan jeg snakke om - andre ting, ikke. For eksempel må jeg spare på kjøreinntrykkene fram til 28. april. Sånn er sperrefristen. Og skal vi fortsette å få tilgang til biler så tidlig som dette, må vi respektere det. Men du, jeg kan fortelle en del!

Porsche Cayenne Nå begynner luksus-SUV-en å bli billig

Cross Turismo er sporty, samtidig som innvendig plass er en god del større enn i dagens Taycan

Stort bagasjerom

Cross Turismo har et bagasjerom på 445 liter. Det høres ikke all verden ut, men Broom-Vegard har gode nyheter:

– Tallet lyver litt, fordi du har ekstra plass å gå på i høyden. Faktisk tror jeg ganske mange familier lever greit med dette. Husk også at den kan ha takboks. Dessuten er baksetene smart delt opp i 40/20/40-fordeling. Gulvet blir nesten flatt når ryggen på baksetene legges ned. Samtidig er det ikke til å komme fra at D-stolpen lener seg kraftig framover. Så noe ofres for designets skyld.

– Jeg har også bra plass i baksetet. Takhøyden er mer enn bra nok, selv for meg på 190 cm. Noe mindre plass til knærne, men ikke krise, når jeg sitter bak meg selv.

Cross Turismo har også et bagasjerom foran: Frunk. Her er det plass til for eksempel ladeledninger. Men hengerfeste får du ikke.

Responsen fra norske kunder skal ha vært enorm så langt, ingen tvil om at dette er drømmebil for mange.

Skyhøy opplevd kvalitet

– Ellers er det interessant å se: Jeg kjører altså det mange regner som den store drømmebilen i elbil-segmentet. Men bilen får ikke riktig så mye oppmerksomhet som jeg hadde ventet. Her ser vi nok effekten av at mange veldig fort er blitt vant med å se Taycan på veien. Nordmenn begynner å bli blaserte, Knut! Men noen snur seg etter den, jeg tror vi kan si at fellesnevneren der er menn på over 40 år. Jeg tipper mange drømmer om den, jeg!

– Hva med resten av bilen?

– I det store og det hele vil man kjenne seg veldig godt igjen på innsiden, om man har kjørt Taycan tidligere. Interiøret har skyhøy opplevd kvalitet, et imponerende infotainmentsystem – og flotte, digitale instrumenter. Dette er Porsche gode på!

Vanvittig pågang etter elektrisk Porsche

Ikke heeelt stasjonsvogn, kanskje. Men bagasjeplassen bør duge for mange familier.

Ja takk til alt?

Startprisen på Taycan Cross Turismo vakte oppsikt da den ble sluppet. 848.000 kroner var en god del mindre enn vi og mange andre hadde ventet. Men så er det viktig å huske at dette også er startprisen, det er neppe noen som kommer til å betale mye mindre enn en million for denne bilen.

– Ja, i kjent stil kjører Porsche på med massevis av lekkert og fristende ekstrautstyr. Denne testbilen kommer på 1,3 millioner, men «fullutstyrt» vil jeg likevel ikke kalle den. Det er null problem å bruke mer penger. Slik sett kan det nok bli en krevende jobb å spekke bilen, hvis du ikke er så heldig å kunne si ja takk til alt, mener Vegard.

Her ble Porsche-nyheten avslørt – i Rygge

Porsche roter seg ikke bort på interiørkvalitet heller, her er alt fra øverste hylle.

Hyggelig å være Porsche-selger

– Og så har vi hørt rykter om at responsen fra kundene så langt har vært enorm?

– Ja, vi har ikke noe bekreftet tall, men det er neppe langt unna at tusen kunder har bestilt allerede. Taycan Cross Turismo går forresten i produksjon i april og de første bilene kommer til Norge i juni. Da er det bare å begynne og holde utkikk etter den, sier Vegard.

Den norske importøren skal ha bra tilgang på biler. Og med det kan nok 2021 bli et nytt rekordår for dem:

– Taycan Cross Turismo har på mange måter denne klassen for seg selv i starten. Jeg vil tro det er ganske mange eksisterende Taycan-kunder som kan tenke seg både mer plass og bedre fremkommelighet. Så har vi alle de som kjører elbil allerede og som gjerne vil ha siste nytt, for eksempel eiere av Tesla- og Audi e-tron. Og bilen vil helt sikkert også appellere til mange som har ventet på noe sånt som dette, før de ville gå over til elbil. Jeg tror vi trygt kan si at det er hyggelig å være Porsche-selger om dagen, avslutter Vegard.

Vi kommer naturligvis tilbake med mer om Taycan Cross Turismo.

