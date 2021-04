Ble ringt opp av Høie på tirsdag – nå skal han være med å avgjøre Norges vaksineskjebne

Torsdag denne uken sa Høie at Norge nok en gang utsetter avgjørelsen om videre bruk av AstraZeneca- og Janssen-vaksinen.

Helseministeren sa at de trenger mer tid til å finne ut hvilke konsekvenser en eventuell stans vil medføre.

- Regjeringen mener vi ikke har et godt nok grunnlag for å trekke en endelig konklusjon om at AstraZeneca-vaksinen skal tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet nå. Sier vi endelig nei til vaksinene fra AstraZeneca, kan det ha betydning for våre muligheter til å vurdere bruk av vaksinene fra Janssen, som bygger på samme teknologi, sa Høie under pressekonferansen.

MER TID: Helseminister Bent Høie mener Norge trenger mer tid før vi kan fatte en endelig konklusjon. Foto: Berit Roald

Helseministeren mener at Norge må være åpne for å vente på den internasjonale kunnskapen, og at denne kan føre til at disse vaksinene kan tas i bruk.

Regjeringen har derfor satt ned et ekspertutvalg bestående av 13 personer.

Utvalget skal ledes av 71 år gamle Lars Vorland. Han er utdannet lege og har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi.

– Jeg fikk en telefon fra statsråden tirsdag kveld, sier Vorland til TV 2.

– Mye hard jobbing

Den erfarne legen og mikrobiologen brukte ikke lang tid før han bestemte seg for å si ja.

– Det er delvis mitt gamle fag, så selv om jeg har vært borte fra det en stund, så har jeg prøvd å orientere meg litt på nytt, sier han.

Ekspertutvalget har fått tre uker på seg til å levere en rapport til regjeringen. Utvalget skal møtes for første gang i neste uke.

– Jeg skrev til gruppen at de måtte ha en fin helg, og at de måtte nyte den. For det kan bli en stund til neste, sier Vorland og legger til:

– Det blir mye hard jobbing, men det tror jeg vi alle er innstilt på.

Dette blir det viktigste

Norge besluttet først å pause bruken av vaksinen fra AstraZeneca for en måned siden. Beslutningen kom etter at danskene hadde oppdaget flere tilfeller av alvorlig blodpropp knyttet til vaksinering.

Kort tid etter ble flere tilfeller i Norge også kjent. Tre personer har mistet livet.

– Hva blir det viktigste dere skal diskutere?

– Det blir å vurdere bruken av vaksinene, og de eventuelle konsekvensene ved å ta de bort. Hva det betyr for samfunnet, og hvilke kostnader vil det ha, forklarer Vorland.

Regjeringen bestemmer

Den tidligere mikrobiologen er klar på hvorfor han mener jobben de er satt til blir viktig.

– Det er viktig at man vaksinerer med de best tilgjengelige vaksinene, og de som gir minst mulig bivirkninger. Folk skal være så trygge som overhodet mulig på at når de får en vaksine, så skal den gjøre det den er ment å gjøre – nemlig å forhindre sykdom, sier han.

Vorland sier han ikke går inn i arbeidet med forhåndsinnstilte meninger.

– Dette skal vi gjøre sammen som en gruppe, og komme sammen til det vi mener er den beste løsningen.

Ekspertutvalget skal etter planen levere sin rapport til regjeringen 10. mai. Deretter blir det opp til regjeringen å fatte en endelig beslutning om veien videre for AstraZeneca- og Janssen-vaksinen.